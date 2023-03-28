龔明鑫接見眾議長艾達莫娃訪團　再提民主4韌性強化合作

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龔明鑫於會上說明，自2021年10月其率領66人的經貿考察團訪問捷克，簽訂5項MOU，雙邊合作持續深化，除了當時承諾的合作事項，我進行跨部會管考，推動雙邊重要合作已有諸多成果，甚至加碼宣布2億美元的投資基金，以及10億美元的融資基金，而近期將完成一投資捷商案。
而今年7月台灣將開啟「台北-布拉格」的直飛航線、輸銀及合庫均已分別在捷克開設辦事處，雙邊更持續推動半導體產業及人才培育等面向的合作。
龔明鑫提到，2021年10月到訪捷克時，出席由捷克參議院舉辦的「科技韌性與創新：台捷合作的新路徑」論壇，並提出台捷可在四個韌性（Resilience）面向強化合作，包括民主的韌性、對抗疫情的韌性、供應鏈的韌性、網路安全的韌性，之後雙方持續加強合作關係，為雙邊經貿及產業交流開創更多機會，打造堅實長遠利益民主供應鏈。
艾達莫娃贊同龔明鑫所提出供應鏈韌性等合作面向，並強調台捷合作領域包括智慧城市、太空、生技、工業設計、食品等廣泛面向，且雙邊投資及貿易關係也持續升溫，展現台捷深化民主供應鏈的合作交流。
此外，捷克眾議院友台小組主席班達表示，台捷已在諸多面向展開合作，而從今年台灣與捷克在世界棒球經典賽的好表現，雙方未來可在棒球等體育項目展開交流。龔明鑫則回應，台捷合作已延伸至外太空、量子、智慧城市及食品，甚至進行棒球或足球等體育的交流，持續擴大合作範圍。
艾達莫娃最後歡迎龔明鑫再次拜訪捷克，屆時會準備好致贈具有台捷民主夥伴精神的禮物，並相約下次在捷克一起觀賞棒球比賽及暢飲啤酒。