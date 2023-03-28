全家「美式、拿鐵」全買1送1 霜淇淋不限口味也買1送1
全家買1送1又來啦！這次不僅最熱門的拿鐵、美式通通有優惠，且檔期4/1-4/5長達5天，讓你一路喝到開工；同時4/4兒童節單日限定，全家霜淇淋買1送1優惠，兩支霜淇淋49元，平均單支不到25元。等到了連假後要收心，美廉社自4/5起至4/7，美式咖啡買1送1，每杯原價45元，平均單杯不用27元，兩通路檔期剛好無縫銜接，一路喝到下個休假日。
記者鍾怡婷/綜合報導
全家清明節連假優惠檔期誠意滿滿，不僅有大杯經典美式、拿鐵同品項買1送1優惠，且活動自4/1到4/5長達五天，也沒有指定電子支付才可享優惠；且4/4兒童節還有單日限定，全家霜淇淋買1送1，現正熱賣中包括比利時巧可力、春日抹茶、小農牛奶口味，可任搭任選。
會員APP推出多款飲品組合特價199元優惠，包含大杯經典美式6杯、大杯經典拿鐵5杯、私品茶仙女紅茶7杯、仙女奶茶5杯、酷繽沙全品項4杯，通通特價199元，換算下來約有75折優惠；4/2-4/4還有Fami!ce全家霜淇淋5支168元超值好康，平均單隻34元，每品項每會員限購2組，兌換期限至10/31，先囤下來到炎熱夏天都還能換！
全家咖啡優惠截止後， 美廉社恰好推出限期3天的收心優惠，祭出美式咖啡買1送1，陪消費者喝杯咖啡一起迎接上班日，美廉社提供咖啡服務門市全台共455間，活動自4/5起至4/7止。同時，即日起至4/4前，買日本經典代表零食BOURBON香草法蘭酥、丹麥奶酥、風味餅與可可消化餅，每盒原價90元，任選2盒只要95元，等於第2盒只要5元銅板價。