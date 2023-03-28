流浪狒狒之死！遭獵槍擊中左胸喪命 竹縣、桃市府回應了
流浪狒狒逃亡16天！昨（27）日，於桃園圍捕過程中遭獵槍射殺左胸喪命，消息傳出引發輿論爭議。今（28）日，桃園市府農業局再次重申，當時並不知情有獵人攜帶獵槍，且圍捕前也強調，要用麻醉槍等方式進行誘捕，後續調查有待警方深入釐清。
記者林盈君／綜合報導
據了解，一名林姓獵人於昨日圍捕時，攜帶獵槍到場參與圍捕，林姓獵人供稱，是受到新竹縣政府農業局委託，且當下看見狒狒進入民宅，擔心傷及民眾安危，才選擇開槍，不料子彈擊中狒狒左胸口，導致其死亡。桃園市農業局指出，第一時間以為狒狒遭麻醉槍擊中，才使用網子捕獲，並拍照拍攝影片蒐證，之後發現捕網上面有血跡，經與六福村討論後，將其送往六福村治療，但狒狒因傷勢過重，運送途中不幸死亡。
事件發生後，現場攜帶槍械的圍捕人員，有5人被警方約談到案、製作筆錄，該名林姓獵人坦承是他開槍，供稱係受到新竹縣政府農業局委託。不過對此，新竹縣政府也發布聲明回應，表示「並未委託（林姓獵人）或指示其到場獵捕」。
新竹縣政府指出，因狒狒四處逃竄，所以跟桃園市府建立聯絡平台和管道，同時為因應狒狒可能往新竹縣移動，也成立了緊急處理應變小組。但27日圍捕時，林男早已經在現場，並非新竹縣府通知他到場，且當下僅徵詢林男「討論可能使用麻醉槍的協助方式」，並末指派或委託其進行圍捕工作。
由於桃園市府與新竹縣府，皆否認有指示林姓獵人使用獵槍圍捕，因此詳細案情，還有待警方進一步調查釐清。桃園市農業局表示，狒狒遺體已送往台北市立動物園，後續會再解剖釐清死因，農業局強調，對於此次圍捕過程中的瑕疵，會進行深入檢討，並配合警方調查。