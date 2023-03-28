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台南全國首創消防教育繪本 生動有趣宣導幼兒防災知識

▲台南和緯消防分隊隊員張家傑發揮繪畫天份，首創全國第一本消防繪本，宣導幼兒正確防災知識（圖／記者林怡孜攝，2023,03,28）
▲台南和緯消防分隊隊員張家傑發揮繪畫天份，首創全國第一本消防繪本，宣導幼兒正確防災知識（圖／記者林怡孜攝，2023,03,28）

記者林怡孜/台南報導

全國首創消防繪本由台南市消防局第六大隊隊員張家傑完成，今(28)日上午舉行發表會，同時贈書給今天參訪防災教育館之成大附設幼兒園的學童，將消防日常藉由導讀繪本分享給未來主人翁，並宣導安全用火用電及正確消防觀念。

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▲今日消防繪本發表會將消防知識分享給未來主人翁，以有趣生動的圖文宣導消防安全觀念（圖／記者林怡孜攝，2023,03,28）
▲今日消防繪本發表會將消防知識分享給未來主人翁，以有趣生動的圖文宣導消防安全觀念（圖／記者林怡孜攝，2023,03,28）
台南市消防局第六大隊隊員張家傑從小就對繪畫有濃厚的興趣，國中就讀民德國中美術班，高中時也考上台南二中美術班，但為了升學，放棄了興趣。升大學同時考上嘉義大學美術系及警專，雖然選擇就讀警專，但對美術未曾忘情。張家傑表示，平常閒暇之餘會自將消防救護及救災場景手繪消遣，他在和緯大隊服務10年，參與過大小救災，包含台南維冠及花蓮0206，覺得應該將消防人員執行各類救災、救護等勤務完整紀錄，讓大眾知曉消防人員背後的辛勞，在大隊長邱淵明的推薦鼓勵下產出人生第一本與自身消防工作相關的作品，心中有無限感動與感謝。這本繪本透過圖像搭配文字敘述，將實際發生的救災事件搭配明亮的色彩，吸引孩子的目光。像專業的消防員需要哪些裝備？消防車？頭盔？雲梯？藉此訓練孩子的觀察力，透過親子共讀，協助孩子把故事中看到的、感受的，與生活連結，成為受用的生活教材。

      

消防局局長李明峯表示「台南實境繪本」是一本保留消防廳舍的實境意象，透過輕鬆生動活潑的故事呈現救災救護指揮等實境工作情境，適合提供家長分享家中小朋友的陪讀故事書。未來，消防局會透過辦理防火宣導活動的場合，發送給市民朋友，期待大家踴躍參加活動。另外，也呼籲大眾目前台南水情燈號為「橙燈」，因清明節將至且考量民眾可能提前慎終追遠掃墓，請謹記「4不2記得」，4不－「不」亂燒雜草、「不」亂丟菸蒂、「不」飛揚冥紙、「不」燃放爆竹，2記－「記得滅餘燼、記得收垃圾」。值得一提的是，日前全國緊急救護人員比賽，台南市勇奪第一、第二名，十分難得。

   

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