陳時中籲牙齒是最後一個碗！三劍客合體授潔牙法寶

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「潔牙好好做，人生好運到」，陳時中分享，「牙齒就是最後一個碗」，每個人吃完飯都會洗碗，牙齒就像是最後一個碗，但許多人都會忘記洗，這對口腔健康是相當不利的。
針對牙間刷，陳時中建議應選擇長柄，前端必須是聖誕樹型，應該考慮的是可以進得去牙縫的最大號，而不是最小號，「國人常把牙間刷當牙籤使用是錯誤觀念」。
對於牙刷的使用，陳時中認為，應採貝氏刷牙法，橫刷、小距離刷乾淨，正確使用牙線更重要，他也當場示範牙線使用方法，「不要怕浪費，也不要怕手髒，先把手洗乾淨再來用」，每次使用牙線大約45公分，使用牙線才能清潔牙齒連接側，而國內使用牙線大約只有一成人口，這部分需要加強宣導。
賴弘明表示，清潔不到的潔牙死角以及清不下來的牙結石，需要仰賴牙科醫師使用器械協助把牙齒和牙周洗乾淨，「爸媽給的牙齒，通常最好，好好保養真的可以用一輩子」，不好好保養就會蛀牙掉牙，裝假牙和植牙就是燒錢的開始，也更容易有牙齦退縮和牙周病問題。
口臭會影響人際關係，特別是愛情，賴也透露一個臨床經驗，有太太帶先生來治療牙周病，一個療程後，先生常常反映有改善夫妻兩性關係，是意外驚喜的收穫，「讓愛慕對象覺得你的口腔回味無窮，一定是減分」，賴提醒，定期洗牙絕對可以降低植牙的機率，也是「省荷包」的關鍵要素。
蔡鵬飛提到，如果將老人和身障人口算進來，特殊需求者占比將近台灣人口4分之1，況且有些特殊需求不是老人也不是身障，例如孕婦，傳統上有句俗話是說「生一個小孩掉一顆牙齒，其實這錯怪小孩」，主因是孕婦會害喜，導致口腔牙齒的傷害，而懷孕期間賀爾蒙大幅改變的情況，也是牙菌斑增生的溫床，所以孕婦常患有牙周病的情形，不得不特別提醒正確潔牙、洗牙的重要性。
蔡鵬飛進一步提到，另一個常見的錯誤觀念是，裝了鼻胃管的人不用刷牙，雖沒有由口進食，但牙齒仍會有牙菌斑的附著，照護者一定要定時潔牙才行，否則容易引發吸入性肺炎，導致死亡。所以「裝了鼻胃管還是要潔牙」。