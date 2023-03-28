北醫新國民醫院深耕社區 結合沿海計畫共同萬人健康齊步走
【健康醫療網／編輯部整理】臺北醫學大學新國民醫院26日於平鎮區新勢公園舉辦大型健走暨園遊會活動，桃園市衛生局副局長蘇柏文、平鎮區公所副區長徐景揚及多位立委、議員也都到場共襄盛舉，臺北醫學大學新國民醫院許永和院長感謝所有參加者的熱情參，與和工作人員的辛勤付出，期待未來能夠提供社區民眾便利且具醫學中心級高品質醫療，深耕社區以提升地區醫療服務水準。二十六日上午的中壢、平鎮區健走活動，特別以公園周邊的老街溪和大草坪畔的步道為主，讓民眾可以邀請家中長者一同參與。此外，現場也結合了多個單位來擺攤宣導，有桃園市政府衛生局、桃園市政府消防局第二大隊、桃園市政府地方稅務局中壢分局、大園區公所、新屋衛生所、社團法人桃園市腎友協會、社團法人桃園市脊髓損傷者協會，提高活動內容的豐富性。本次活動臺北醫學大學新國民醫院同時結合「桃園市沿海地區醫療服務網路服務計畫」之精神，會後提供結合中壢有機菜商「梁晨吉食」、大園產銷第一班「大賀米」及新屋桃園三號新香米之「小農餐盒」給協辦單位，讓新國民於沿海計畫中提供新屋、大園區民眾更專業高品質的醫療服務之外，更透過這次的活動宣傳大園區與新屋區的在地觀光及農特產。主辦單位指出，這次活動臺北醫學大學新國民醫院健康促進社區計畫活動之一，主旨在於推廣健康生活觀念，落實以病人為中心的醫療照護服務，深耕社區。透過健走的樂趣，更讓新國民與社區之間建立起更緊密的聯繫，並且提醒了大家重視健康生活，相信這樣的活動能夠繼續發揮其正面的影響力，更發揮臺北醫學大學新國民醫院社區醫院角色與功能。
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資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57299
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