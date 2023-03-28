歐陽娣娣站C位「同框BLACKPINK」合照曝光！2萬人超羨慕
歐陽龍、傅娟的18歲小女兒歐陽娣娣近年跟隨姊姊歐陽妮妮、歐陽娜娜腳步出道，在陸劇《當家主母》飾演「小蘭」一角，成功在中國打開知名度。時常透過社群平台分享生活的她，昨（27）日突然曬出與南韓人氣女團BLACKPINK4位成員Jisoo、Jennie、Rosé、Lisa的大合照，只見她站在C位，興奮心情全寫在臉上，讓網友全驚呼：「怎樣才可以有合照」、「didi終於見到她們。」
記者郭佩蓉/綜合報導
歐陽家小女兒歐陽娣娣是BLACKPINK鐵粉，她昨日為了祝福偶像Lisa生日快樂，在IG曬出與BLACKPINK的合照並標記Lisa IG，開心寫下：「Happy birthday my queen,it was the best night ever.（生日快樂我的皇后，這是有史以來最美好的一晚。）」
從照片中可以看到，歐陽娣娣戴著黑色毛帽，穿著全黑休閒服，雙手交叉擺放，露出害羞靦腆的表情，緊貼著Lisa、Jisoo，Jennie和Rosé則在左右兩側，對著鏡頭露出甜美微笑。照片曝光後，將近2萬人按讚，網友們紛紛留言：「好香嗚嗚，真的愛了，羨慕死」、「HAPPY BIRTHDAY QUEEN」、「LISA SO PRETTYY 」、「終於合照啦，娣娣開心很久了吧」、「怎樣才可以有合照」、「Omg 這合照太可愛」、「Lisa好漂亮喔喔喔喔。」
事實上，南韓女團BLACKPINK本月18、19日於高雄國家體育場舉辦為期兩天的「BORN PINK」世界巡迴演唱會，許多台灣藝人化身小粉絲朝聖演唱會，雖然爆出像是拿公關票、站著看演唱會擋到後方觀眾等不少爭議，不過由此可知4位成員Jisoo、Jennie、Rosé和Lisa魅力實在太強，影響力不容小覷。