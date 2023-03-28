「農村領航獎」高市居全國之冠　高市府再加碼每位50萬元

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張清榮表示，為表揚高市得獎者，全國唯一加碼每位得獎者50萬元計畫補助作為獎勵，以精進社區軟硬體環境，持續透過根留農村、青年駐村等農村再生計畫，培養高雄農村軟硬實力，吸引更多農村青年回流，改造農村老舊印象，融合耆老智慧與青年創意，共同為高雄農村留下更多美好，亦讓產業轉型升級，提升產品附加價值。他也期盼領航獎得主未來能持續發揮領航員的角色，帶動整個社區航向更美好的未來。
高雄市4名「第3屆農村領航獎」得獎者包括以友善養殖方式，協助農村社區提升漁獲品質，並組織「漁創客」協助青年漁人創業的彌陀區百大青農張博仁；陪伴部落走過八八風災及重建，現在串聯六龜山茶及溫泉產業走向國際市場的六龜區新開部落潘怡禎；協助社區從無到有開創，照顧在地長者、開發香蕉全株利用，成立大旗美直賣所行銷在地產業的旗山區糖廠社區曾渝媗，以及讓石斑魚產業起死回生，將所有養殖漁戶連結合作，建立電平台使石斑魚產業恢復生機，不畏疫情讓銷售逆勢成長的永安區新港社區陳坤成。
另外，高雄市農業局112年型農培訓入門班，也將自即日起至112年4月25日（二）止開放報名，預定招收140名（備取3名）。錄取名單預定於5月3日（三）公告於高雄市政府農業局網站，上課日期：5/15(一)、5/16(二)、5/17(三)、5/18(四)。