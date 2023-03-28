帶動綠色消費 「臺中購節電」4月登場加碼抽iphone 14
電價調漲已拍板，為鼓勵市民節能減碳又能減少荷包失血，臺中市於4月1日起舉辦為期2個月的「臺中購節電」活動，帶動綠色消費從家出發。期間只要在臺中市店家購買具「節電標章」及「能源效率分級標示1級」之電器產品，並於6月7日23時59分前線上登錄發票，就有機會抽中iPhone 14、電子鍋、空氣清淨機器等，總價值超過10萬元好禮。
記者金武鳯/台中報導
臺中市府經發局長張峯源表示，為了鼓勵臺中市民朋友優先選購節能產品，邀集節能家電製造商，與通路特約廠商聯手推廣節能產品。為此特另舉辦「臺中購節電 從家出發」，購買節能商品抽大獎活動，可說是延續第四屆臺中購物節創造歷史佳績後，今年度第一波臺中市抽好康活動。
辦法如下：凡於4月1日至5月31日活動期間，在稅籍登記於臺中市之店家購買具「節電標章」及「能源效率1級」電器產品，即可線上(https://reurl.cc/WqmnYk)登錄消費發票或收據參加抽獎。如消費店家為本市93間特約商店，又可多增加1次抽獎機會，中獎機率更高！
本活動最後將於6月抽出15名幸運兒，獲得總價值超過10萬元的獎品，刺激選購節能商買氣，帶動全民綠色消費，有興趣的朋友們趕快手刀到店家選購，早買早享受。此外，經濟部補助民眾購買能效1級冷氣、冰箱，每台補助3,000元，112年6月14日前還可向財政部申請退還減徵貨物稅，最高退稅金額可達2,000元，合計可獲得5,000元節能補貼。
經發局表示，隨著普發現金6000元到來，民眾可以善用這筆錢除舊佈新，汰換老舊耗能家電抽好獎，共同響應政府節能政策，將6,000元紅包消費效益放大。「臺中購節電 從家出發」抽獎活動，自4月1日起跑，呼籲臺中市民朋友或到臺中市消費的鄉親們，符合抽獎資格要記得登錄發票或收據，共同響應節能減碳抽好康活動，也許幸運得主就是你。