好市多1公斤金條再度上架 11天狠漲「近7萬元」：賺很大
近來國際金融市場不穩，金價跟著上漲！美式賣場好市多（Costco）最狂商品之一、將近190萬元的1公斤金條再度上架已是焦點，沒想到更狂的是這金條11天來已漲了6萬8800元，讓人大呼「超有感的！」
記者徐銘穗/綜合報導
臉書粉專「Costco好市多 商品經驗老實說」管理員昨（27）PO文，「Costco再次上架，PAMP 999.9 壹公斤黃金條塊，短短11天價格上升68800，很有感啊...」令人驚嘆連連的1公斤金條是瑞士原裝進口，再次上架好市多售價是196萬1999元。根據管理員在今購百科發表的最早歷史價格，在去年10月是176萬4589元，5個月來價差逼近20萬元。
好市多1公斤金條再度上架引發熱議。有網友好奇「黃金可以退貨嗎？」內行網友答覆「現在黃金條塊購買時，會簽一份不能退貨聲明書」，也有人問「要賣才有68800～要去哪賣？」網友回「銀樓收或是直接賣回盤商 高雄（金條上有編號、保證書）」。
網友看完紛紛留言，「我差的不是這金條上升的價格，而是買它的現金 」、「看到黃金變貴，快點乖乖去買房保值吧」、「好想被人用這個砸，砸我10次，我都不吭一聲」。也有人建議，如果口袋一次掏不出196萬多元，可考慮改買第2貴的「王鼎999.9黃金條塊」，重5台兩（約187.5公克），入手價35萬6159元，相對較親民。