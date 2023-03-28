兇手找到了！逃脫狒狒成「獵槍下亡魂」　致命部位在這裡

新鮮人海漂求職想去哪？中國仍拔頭籌

▲104人力銀行今（28）日公布分析，最近五年近60萬名大學畢業生履歷表，畢業當年平均僅4%有意願到海外工作。（示意圖／NOWnews資料照）
▲104人力銀行今（28）日公布分析，最近五年近60萬名大學畢業生履歷表，畢業當年平均僅4%有意願到海外工作。（示意圖／NOWnews資料照）

記者黃仁杰／台北報導

青年節來了，有些畢業生想到海外工作唱響青春！104人力銀行今（28）日公布分析，最近五年近60萬名大學畢業生履歷表，畢業當年平均僅4%有意願到海外工作，前三大地區為中國、美加、東協。不過，疫情逐漸解封、國內大缺工、以及在國內遠端對海外工作無礙等影響，最近五年，畢業生踏出校門想在第一年就到海外工作的比例逐年下降，從2018年的6.1%、降到2022年的2.4%；海外工作地區青睞度也大洗牌，中國減降、其他地區緩升。

我是廣告 請繼續往下閱讀
最近五年畢業的大學生，在畢業當年平均僅4%「有意願到海外工作」。104人力銀行從人才資料庫中，篩選2018~2022年當年度畢業的大學新鮮人合計58.9萬筆資料，結果發現，在履歷表中勾選「有意願到海外工作」的比例逐年下降，從2018年的6.1%，降到2022年的2.4%，五年平均則是4%。

104人力銀行行銷長張寶玲指出，連續三年的疫情限制了畢業生出國的行動與想像，不過，疫情之下，人在國內遠端為海外公司工作已無科技障礙，加上最近兩年國內就業市場大缺工，都已加快大學畢業生直接投入國內職場。

此外，整體而言，畢業生最想到海外工作的前三大地區為中國37.3%、美加31.3%、東協26.4%。長張寶玲指出，最近五年，畢業生想到海外工作的地區排序沒有改變，不過，各地區的青睞度明顯呈現「中國降、其他升」，主因近來來中國政經情勢改變，例如美中貿易戰、去中化、經濟成長不如預期、防疫清零上海封城 、以及通膨加劇等，想到海外工作的台灣畢業生仍優先選擇先進國家、薪資較高的歐美，以及近期竄起東協。

截至3月，104人力銀行線上共有3,861個工作機會在東協，其中，32.5%的工作機會不限工作年資、歡迎社會新鮮人。全體在東協的工作機會集中於一般製造業2,004個最多、占52%，其次是電子資訊/軟體/半導體991個、占26%，前兩大產業合占達78%。

張寶玲說明，政府鼓勵新南向，東協具備人力成本較低優勢，需大量勞動力生產的製造業布局最深。電子資訊/軟體/半導體轉進東協，分散中國大陸去年疫情風控對企業的衝擊，以及中美角力企業必須分散風險布局東協；企業看重新鮮人職涯剛起步、包袱較小，對於新事物的接受程度也較大，符合海外工作須適應不同文化的特質，非常願意給新鮮人到海外工作的機會。
 

陳時中籲牙齒是最後一個碗！三劍客合體授潔牙法寶

龔明鑫接見眾議長艾達莫娃訪團　再提民主4韌性強化合作

台積電弱勢！台股早盤跌逾50點　觀光餐飲股紅通通

美銀行危機暫緩解！美元回落　新台幣早盤一度升破30.3元

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀