新鮮人海漂求職想去哪？中國仍拔頭籌

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104人力銀行行銷長張寶玲指出，連續三年的疫情限制了畢業生出國的行動與想像，不過，疫情之下，人在國內遠端為海外公司工作已無科技障礙，加上最近兩年國內就業市場大缺工，都已加快大學畢業生直接投入國內職場。
此外，整體而言，畢業生最想到海外工作的前三大地區為中國37.3%、美加31.3%、東協26.4%。長張寶玲指出，最近五年，畢業生想到海外工作的地區排序沒有改變，不過，各地區的青睞度明顯呈現「中國降、其他升」，主因近來來中國政經情勢改變，例如美中貿易戰、去中化、經濟成長不如預期、防疫清零上海封城 、以及通膨加劇等，想到海外工作的台灣畢業生仍優先選擇先進國家、薪資較高的歐美，以及近期竄起東協。
截至3月，104人力銀行線上共有3,861個工作機會在東協，其中，32.5%的工作機會不限工作年資、歡迎社會新鮮人。全體在東協的工作機會集中於一般製造業2,004個最多、占52%，其次是電子資訊/軟體/半導體991個、占26%，前兩大產業合占達78%。
張寶玲說明，政府鼓勵新南向，東協具備人力成本較低優勢，需大量勞動力生產的製造業布局最深。電子資訊/軟體/半導體轉進東協，分散中國大陸去年疫情風控對企業的衝擊，以及中美角力企業必須分散風險布局東協；企業看重新鮮人職涯剛起步、包袱較小，對於新事物的接受程度也較大，符合海外工作須適應不同文化的特質，非常願意給新鮮人到海外工作的機會。