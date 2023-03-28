馬英九訪中遭降格 陳建仁：希望中國給予卸任總統規格
前總統馬英九昨日搭機前往中國，將展開祭祖並與當地進行交流，創下台灣首位卸任總統踏上中國紀錄，但先前傳出將由中央政治局常委丁薛祥（習近平左右手）接機，未料卻降為國台辦副主任陳元豐出面。對此行政院長陳建仁今（28）日受訪時呼籲，希望中國給予馬英九符合卸任總統的規格；副院長鄭文燦則說，馬英九赴中的第一步、第一關，讓大家都覺得很意外。
記者陳威叡／台北報導
馬英九赴中原先傳出是元首級接機規格，由中央政治局常委丁薛祥接機，卻降為國台辦副主任陳元豐，而馬計劃在上海浦東機場發表談話，未料卻搭乘巴士離開，讓外界認為馬英九訪中遭降格。
對此陳建仁說，國際上接待卸任元首都有一定規則，呼籲中國馬英九是前國家元首，希望中國在接待時，也能按照國際慣例，給予相當符合規格的接待，才能落實對於兩岸之間的尊重和對等原則，希望中國給予馬英九符合卸任總統的規格。
鄭文燦則說，兩岸互動友善、對等、尊嚴，這是基本的出發點，以國台辦副主任陳元豐接機，是否符合待客之道，大家可以來好好討論，強調共同追求兩岸和平，這是大家的目標，希望中國不要設置政治路障，過去用外交圍堵、軍事威脅甚至是認知作戰，希望顛覆台灣民主價值，這都不好的方法，而這次馬英九訪中，「第一步、第一關，讓大家都覺得很意外。」