汪小菲敗訴爆大S「驚人開銷」放話再上訴！她9字霸氣回應
大S（徐熙媛）與汪小菲於2021年11月離婚後撕破臉，大S指控汪小菲未履行離婚協議、支付750萬生活費，於是向法院聲請強制執行。昨（27）日一審判決汪小菲敗訴，他也發文表示自己會繼續上訴，並公開司機給的請款單。對此，大S也透過經紀人向《NOWnews今日新聞》霸氣回應：「判決就是給他的回應。」
記者郭佩蓉、侯家瑜/綜合報導
針對敗訴，汪小菲昨日在微博發文強調會繼續上訴，並公開司機每週給他的請款單，「該照顧的費用，從學費到買草莓，買文具到剪頭髮，做為一個父親，我一分都不會少，這只是冰山一角。我會繼續上訴。」可以看到從2021年12月到2023年3月，家庭支出一共多達3000多萬元。對此，大S透過經紀人向《NOWnews今日新聞》回應了，表示：「判決就是給他的回應。」另外，根據《自由時報》報導，S媽則表示：「日常費用是父母的事！我真的不了解，謝謝。」
至於台北地方法院判決駁回的主因為何？事實上，法官依據汪、大S的調解筆錄得知，每3個月汪小菲應「定期定額」給付大S扶養費，另有約定「實報實銷」方式給付大S，兩種是獨立分開清償；另根據雙方通訊軟體對話紀錄顯示，大S只是同意變更「實報實銷」的匯款帳戶，且大S只有求償每3個月1期，共4期的「定期定額」扶養費，但從2021年12月起，汪就拖欠，認定汪的請求無理由，予以駁回。