選用看著極光長大的發酵奶油 打造統一麵包軟法新上市
近期碰上連續假期，許多民眾紛紛搶出國，其中欣賞「極光」雖然一向是旅行的熱門夢幻選項，卻需要天時地利才能觀賞到。統一麵包這次發揮巧思，既然「看」需要點機運，不如將來自極光地區的好味道直接融入飲食中！將軟法結合知名的Valio發酵奶油，柔軟的麵包口感融合滑順內餡，香醇滋味滑入味蕾，新上市即大受好評，在許多7-ELEVEN造成秒殺潮！
生活中心/綜合報導
在麵包上塗上一層奶油，肯定是令人食指大動愛不釋手的絕配！而將麵包夾奶油這種簡單搭配，創造出美味口感的非軟法麵包不可！作為軟法麵包的核心靈魂，統一麵包這次選用百年歷史品牌的「Valio發酵奶油」來製作麵包內餡。Valio在當地可說是家喻戶曉，因其乳製品生產皆處在優質的自然環境，嚐起來有著淡淡奶香搭配輕柔滑順的口感，加上地處極光帶的優勢而有「看著極光長大」之稱，一直都是全球烘焙界的首選。統一麵包在此基礎上添加了些許砂糖，利用砂糖顆粒感讓入口時舌尖的觸感更加活潑，再以香醇奶香氣味交織出甜而不膩的口感。
說到軟法麵包，在現今台灣，不但是團購美食之一，亦是各大麵包零售通路的必備經典款。統一麵包新推出的香濃維也納牛奶軟法，是以「究極湯種」打造香Q軟法麵包體，所謂的究極湯種，就是以「燙」、「熟」、「等」三個重要步驟來製作，以90度C熱水預燙，經過12小時熟成、60小時發酵，如此才能兼具濕潤及香Q柔軟的口感。師傅在長型軟法麵糰上，手工劃上兩刀切痕，並以氣霧式蒸氣烤爐烘焙，成就金黃色澤光感的質感外觀，讓每一顆出爐的麵包都獨具匠心。
為了打造視覺、嗅覺及味覺兼備的夢幻饗宴，統一麵包在外包裝上也費盡心思，特別選用浪漫的薰衣草紫，來呈現柔和、溫暖的夢幻感，同時也呼應了麵包本身柔軟的特質，讓品嚐的每一口，更顯濃郁滑順滋味。如此美味已在各地7-ELEVEN掀起搶購潮，喜愛麵包的你一定不能錯過。