東非狒狒命喪桃園　農業局官員鞠躬送最後一程

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桃市府動保處長王得吉表示，27日下午2點50分在楊梅富岡中正路、中正路613巷一帶發現狒狒蹤跡，到達現場後所有人員在四周進行圍捕，後來發現狒狒疑似出現在民宅，管制人員趕到現場查看，加上該民宅後方是幾個光線昏暗的房間，第一時間並沒看到狒狒，原本要返回拿取手電筒，剛好遇到該名「獵人」，且他身上有手電筒，該名就自己上去照並開槍射擊。
王得吉強調，桃市府這1週以來的使用方式，都是以誘捕或是以麻醉槍，並不知道該名獵人帶的是真槍實彈，這部分由警方調查中。
王得吉表示，一般使用麻醉槍擊中後，會等牠安定、確認後才慢慢靠近，並用捕捉的網將牠固定住，「當下所有人員還不知道該名獵人使用的是真槍」，並在現場拍攝蒐證照片，直到上車時發現捕網上有血跡狀況，當下緊急跟六福村動物園討論，因其為新竹縣野生動物急難救助中心，在情況不明下，第一時間基於動物保護原則，才緊急請其帶回檢查、外傷治療，而沒先送往原先預定的台北市動物園，下午3點25分發現後再護送中死亡。
陳冠義表示，整個圍捕過程僅有同意六福村加入，並沒有委託其他單位，對該名獵人加入圍捕感到「不解、意外」，而同仁有看到該名獵人背槍現身，因與麻醉槍外觀差異不大，並不知槍枝是真槍，圍捕時曾聽到槍聲，同仁進入屋內也有射擊麻醉槍，看到狒狒倒臥在角落，第一時間以為是中了麻醉槍，直到準備上車運至安置處，發現網子有大量血跡，緊急送往六福村救治才發現狒狒中槍，而現場射擊的麻醉槍並未擊中狒狒。
林務科科長吳秀真表示，目前先將狒狒送往台北市立動物園，後續會再送淡水家畜研究所解剖釐清死因，另在該名獵人部分，桃市府確實沒有委請他協助圍捕或是授權他開槍、示意打擊，27日已向警方報案，釐清相關疑點，並依照司法程序釐清。
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