推動可信賴AI！國科會「台灣AI卓越中心」正式啟動

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吳政忠說，未來AI進入人類生活，除了技術、人才外，倫理、法治、人權才是重點，整體社會將面臨挑戰，因此行政院推出「AI 2.0計畫」，關注在倫理法治上；國科會也於2019年頒布人工智慧科研發展指引，引導國內科研人員有所依循，進一步積極研議共通性AI研發與應用倫理準則，跨部會合作推動台灣AI倫理法制化，並與全球AI倡議接軌，將台灣價值觀帶入國際規範，提升台灣於全球AI治理的制度影響力。
國科會指出，為拓展國際合作之整體策略布局，以AICoE作為國際合作平台，提升交流層級，並根基於3大策略目標，在科研技術面向，強化AI核心科技國際合作；在人才面向，鏈結AI頂尖國際機構及學者建立亞太人才樞紐；在治理面向，參與以人為本AI國際組織，並與價值觀相近國家建立可信賴AI夥伴關係。由上而下引導國際合作策略布局，聚焦重點國家、領域、機構的對接與合作，建立跨部會合作平台並介接專業社群，共同擴大台灣AI國際影響力。
另外，近期生成式AI開始蓬勃發展，但其技術演變與所衍生的風險，將對人類社會造成結構性衝擊，AICoE將匯聚產官學研能量，布局新興關鍵科技及發展要素，並多元介接政治、經濟、社會學、人類學、哲學等面向，落實以人為本的AI根基，以厚植可信賴AI卓越研究能量為目標，型塑台灣成為國際級AI研發聚落。
對於台灣打造可信賴的生成式對話引擎進度。國科會科技辦公室研究員蔡志宏說，已號召台灣既有團隊，凝聚成有戰鬥力的團隊，在特定領域做發展，會以台灣資料為主，研發可用性、適合台灣環境、文化背景的運用，目前團隊正在做細部規劃，已聚集既有不同研發階段、相關know-how專長教師，下一階段會做算力、資料集、不同型態測試，年底會有一定成績，而在最後測試、應用整合階段，會需要不同團隊、跨單位、跨計畫協助。
蔡志宏表示，核心團隊的建立現在已經漸漸施行，正在發展核心引擎部分，進行基本模型的建構，到最後應用階段，才會與政府智慧化、協助金融領域有關。關於算力的部分，AI超級電腦主機「台灣杉二號」有擴增計畫，但初步盤點，既有的2000多個GPU，足夠第一階段使用。
台大智慧聯網創新研究中心主任許永真說，國科會可信賴的生成式對話引擎不會做廣義、全領域式的內容，而是凝聚台灣既有資源、進行上下游串接，並加強繁體中文能力，應用面則針對政府服務、金融服務，建立出適合台灣使用、達到資料可信賴目標；並強調，最後使用到服務的人一定會是民眾，但會先跟利用生成式對話引擎來發展服務的政府單位、私人企業合作，這是分階段進行。