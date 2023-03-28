疫後出國！一圖看17大新航點 「3城市」夯賣到明年春節
揮別疫情陰霾，許多國人紛紛都踏上期待已久海外旅行，其中在各國尚未開放旅遊團入境政策前，自由行旅遊方式相當流行。有感於越來越多旅人傾向自己上網訂機票，易遊網今（28）日公布「2023年新增17大航點」，也同時公布站上熱賣冠軍，以國人最愛的日本為例，銷量一路燒到春節，想衝的朋友們得快卡位了！
記者汪睿琦/綜合報導
易遊網今公布今年第1季後將開航的17大航點，其中有星宇航空飛仙台、國泰航空飛東京、國泰航空飛大阪，還有韓亞航空、大韓航空飛首爾、釜山，最晚6/1全面起飛，最低票價8515元起，最高則落在星宇航空飛仙台，來到15633元起。
歐美部分，有星宇航空、中華航空分別飛洛杉磯、羅馬、布拉格，其中華航飛布拉格鎖定暑假市場，7/18起飛，票價以37880元起。另外3/26啟動兩岸直航10航點，中華航空、深圳航空、立榮航空、南方航空、長榮航空分別也都有飛深圳、廣州及杭州，最晚4/28啟航完成。
看完新增航點是否心癢癢很想飛？想衝一波的民眾可能手腳要快些了！易遊網表示，近期觀察到不少民眾已趁可預訂365天後的機票，開始卡位「明年2月春節檔期」，目前預訂明年2月出發的機票已較今年12月出發多近3倍的訂票量，並以東京、曼谷、大阪為3大熱門航點。票價方面，目前東京、大阪平均價格2萬3千元左右，曼谷則是1萬3千元，較今年春節票價便宜1-3成，手腳再慢些可能就要搶不到好康了！
另外，睽違三年再舉辦的「2023泰國潑水節」也將於4/13起跑，電商平台KKday就看準商機，在潑水前強推「小資族曼谷來回機票9900元起」超狂專案，以及曼谷機加酒五日11900元起，更加碼潑水節專屬的一日遊體驗套裝行程，每人1690元起。目前泰獅航、泰越捷2方案全數售罄，台灣虎航則還在熱賣中，心動旅客可上官網搶票囉！