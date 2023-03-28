iOS 16.4來了！可揪重複照片省空間　Tim哥：不會耗電

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手機照片越來越多，iOS 16.4版本在「照片」中的「重複項目」相簿擴大支援偵測「iCloud 共享的照片圖庫」中重複照片和影片，讓你選擇是要刪除或是合併，可以釋出更多空間。
📍行動通話支援「語音隔離」
在之前的版本「語音隔離」只有支援LINE、Face Time視訊使用網路通話，行動通話沒有支援，升級到iOS 16.4版本後，當有人撥打電話時就能進行降噪通話，大幅提高通話品質。使用方式為，行動電話接通後，接著在螢幕右邊由上往下滑可以開啟「控制中心」，點一下「麥克風模式」開啟「語音隔離」即可。
📍iOS 16.4 更新重點如下：
- 現可在表情符號鍵盤上使用 21 個新的表情符號，包含動物、手勢和物品
- 為加入主畫面的網路 App 傳送通知
- 行動網路通話的「語音隔離」可著重在你的聲音並隔絕周圍的環境噪音
- 「照片」中的「重複項目」相簿擴大支援偵測「iCloud 共享的照片圖庫」中重複照片和影片
- 「旁白」支援「天氣」App 中的地圖
- 「輔助使用」設定可在偵測到燈光閃爍或頻閃效果時自動調暗影片
- 修正了兒童的「購買前詢問」要求可能無法顯示在家長裝置上的問題
- 解決了與 Matter 相容的自動調溫器在與 Apple「家庭」配對時可能變得沒有回應的問題
- iPhone 14 和 iPhone 14 Pro 機型上的「車禍偵測」最佳化