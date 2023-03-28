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iOS 16.4來了！可揪重複照片省空間　Tim哥：不會耗電

▲蘋果今(28)日正式推送iOS 16.4正式版，加入了通話降噪、重複相片擴大偵測到iCloud 共享圖庫等功能。(圖／記者周淑萍攝)
▲蘋果今(28)日正式推送iOS 16.4正式版，加入了通話降噪、重複相片擴大偵測到iCloud 共享圖庫等功能。(圖／記者周淑萍攝)

記者周淑萍/綜合報導

蘋果今(28)日正式推送iOS 16.4正式版，在官方的版本說明上有9項更新重點，包6項新功能和修復3項錯誤，同時修補了30多個安全漏洞。這次屬於小規模版本的更新。知名科技YouTuber Tim哥在第一時間更新，他提到：「剛更新時，一開始有點熱，重開機後就沒事了。」對於新版本他認為「可以放心更新上去，並不會有太耗電的情況發生。」《NOWnews今日新聞》實測更新，其中有2項功能升級後會有感，包含行動通話支援「語音隔離」，「照片」中的重複項目擴大支援偵測「iCloud 共享的照片圖庫」，藉此釋放空間。

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📍揪出重複照片釋放空間
手機照片越來越多，iOS 16.4版本在「照片」中的「重複項目」相簿擴大支援偵測「iCloud 共享的照片圖庫」中重複照片和影片，讓你選擇是要刪除或是合併，可以釋出更多空間。

📍行動通話支援「語音隔離」
在之前的版本「語音隔離」只有支援LINE、Face Time視訊使用網路通話，行動通話沒有支援，升級到iOS 16.4版本後，當有人撥打電話時就能進行降噪通話，大幅提高通話品質。使用方式為，行動電話接通後，接著在螢幕右邊由上往下滑可以開啟「控制中心」，點一下「麥克風模式」開啟「語音隔離」即可。

📍iOS 16.4 更新重點如下：

  1. 現可在表情符號鍵盤上使用 21 個新的表情符號，包含動物、手勢和物品
  2. 為加入主畫面的網路 App 傳送通知
  3. 行動網路通話的「語音隔離」可著重在你的聲音並隔絕周圍的環境噪音
  4. 「照片」中的「重複項目」相簿擴大支援偵測「iCloud 共享的照片圖庫」中重複照片和影片
  5. 「旁白」支援「天氣」App 中的地圖
  6. 「輔助使用」設定可在偵測到燈光閃爍或頻閃效果時自動調暗影片
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