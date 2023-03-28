兒童節全台樂園優惠懶人包！麗寶樂園、劍湖山99元暢玩
這週末就是清明兒童節連假，《NOWnews今日新聞》盤點「全台樂園優惠懶人包」，其中麗寶樂園、劍湖山最低只要99元就能入園暢玩；還有義大遊樂世界「長大不漲價」專案，13歲以上大朋友只要580元（13~19歲原價799元、19歲以上原價899元）就能暢玩，12歲以下小朋友還有大禮包可以拿。
記者汪睿琦/綜合報導
📍麗寶樂園：4/1(六)~4/5(三) 探索世界12歲以下只要99元；夜間延長營業到晚上8點，下午4點以後入園，雙人月光票只要499元（5折）；連假限定天空之夢LINE FRIENDS主題車廂每座車廂只要999元（最多可搭乘5人），最低每人不到200元。
📍義大遊樂世界：4/1(六)~4/5(三)，3~5歲優待票450元/人；6-12歲學童票580元/人，需於購票及入園時出示健保卡，即可享加贈等值驚喜大禮包。另外，13歲以上580元/人，等同於約打64折。
📍小人國主題樂園：4/1(六)~4/5(三)，未滿10歲小朋友憑健保卡現場購票享優惠價200元（原價650-750元），10歲以上全民童樂價於現場購票享690元（原價950元）入園。園方提醒，未滿10歲小朋友務必攜帶健保卡，否則將以「全民童樂價690元」計算。
📍劍湖山世界：兒童連假期間，身分證字號對中「2、0、6」任一碼即可享有購票優惠，「中一碼」門票即享約原價55折的499元（原價899元）；「中兩碼」門票只要299元，約原價的33折；「三碼全中」門票更只要99元，約原價的11折。
📍六福村：近來鬧得「狒狒」揚揚的六福村也有連假優惠。4/1~4/9期間，未滿12歲小朋友、60歲以上長者入園玩只要100元，成人於六福村現場購票享全民學童價$899元，更限量贈六福皇宮關西仙草茶1000ml一瓶。