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兒童節全台樂園優惠懶人包！麗寶樂園、劍湖山99元暢玩

▲《NOWnews今日新聞》盤點「全台樂園優惠懶人包」，麗寶樂園、劍湖山最低99元暢玩。（圖／麗寶提供）
▲《NOWnews今日新聞》盤點「全台樂園優惠懶人包」，麗寶樂園、劍湖山最低99元暢玩。（圖／麗寶提供）

記者汪睿琦/綜合報導

這週末就是清明兒童節連假，《NOWnews今日新聞》盤點「全台樂園優惠懶人包」，其中麗寶樂園、劍湖山最低只要99元就能入園暢玩；還有義大遊樂世界「長大不漲價」專案，13歲以上大朋友只要580元（13~19歲原價799元、19歲以上原價899元）就能暢玩，12歲以下小朋友還有大禮包可以拿。

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📍麗寶樂園：4/1(六)~4/5(三) 探索世界12歲以下只要99元；夜間延長營業到晚上8點，下午4點以後入園，雙人月光票只要499元（5折）；連假限定天空之夢LINE FRIENDS主題車廂每座車廂只要999元（最多可搭乘5人），最低每人不到200元。

📍義大遊樂世界：4/1(六)~4/5(三)，3~5歲優待票450元/人；6-12歲學童票580元/人，需於購票及入園時出示健保卡，即可享加贈等值驚喜大禮包。另外，13歲以上580元/人，等同於約打64折。

▲全台最大天空之夢摩天輪超萌的LINE FRIENDS主題車廂，連假限定每座車廂只要999元。（圖／麗寶提供）
▲全台最大天空之夢摩天輪超萌的LINE FRIENDS主題車廂，連假限定每座車廂只要999元。（圖／麗寶提供）
▲義大遊樂世界「長大不漲價」專案，13歲以上大朋友只要580元就能暢玩。（圖／義大世界提供）
▲義大遊樂世界「長大不漲價」專案，13歲以上大朋友只要580元就能暢玩。（圖／義大世界提供）
📍小人國主題樂園：4/1(六)~4/5(三)，未滿10歲小朋友憑健保卡現場購票享優惠價200元（原價650-750元），10歲以上全民童樂價於現場購票享690元（原價950元）入園。園方提醒，未滿10歲小朋友務必攜帶健保卡，否則將以「全民童樂價690元」計算。

📍劍湖山世界：兒童連假期間，身分證字號對中「2、0、6」任一碼即可享有購票優惠，「中一碼」門票即享約原價55折的499元（原價899元）；「中兩碼」門票只要299元，約原價的33折；「三碼全中」門票更只要99元，約原價的11折。

📍六福村：近來鬧得「狒狒」揚揚的六福村也有連假優惠。4/1~4/9期間，未滿12歲小朋友、60歲以上長者入園玩只要100元，成人於六福村現場購票享全民學童價$899元，更限量贈六福皇宮關西仙草茶1000ml一瓶。

▲小人國主題樂園4/1~4/5兒童節限定！未滿10歲的小朋友，只要出示健保卡到樂園現場購票，馬上享200元優惠價暢玩。（圖／小人國提供）
▲小人國主題樂園4/1~4/5兒童節限定！未滿10歲的小朋友，只要出示健保卡到樂園現場購票，馬上享200元優惠價暢玩。（圖／小人國提供）
▲劍湖山樂園看準商機，推出身份證對對碰活動，連假期間只要民眾身分證字號中有「2、0、6」3個數字全中，門票只要99元！（圖／劍湖山提供）
▲劍湖山樂園連假期間只要民眾身分證字號中有「2、0、6」3個數字全中，門票只要99元！（圖／劍湖山提供）
▲六福村推出4/1~4/9期間，未滿12歲小朋友、60歲以上長者入園玩只要100元。（圖／六福村提供）
▲六福村推出4/1~4/9期間，未滿12歲小朋友、60歲以上長者入園玩只要100元。（圖／六福村提供）

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