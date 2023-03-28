斷交宏都拉斯！「這國」離開台灣下場翻出　連總統都後悔

獵人射殺狒狒是誰授權？六福村臉書遭灌爆　誰說謊變謎題

▲相關單位一路圍捕東非狒狒整整16天，終於在昨天下午獵捕成功，不過卻因中槍傷重身亡。（圖／翻攝自我是中壢人臉書）
▲相關單位一路圍捕東非狒狒整整16天，終於在昨天下午獵捕成功，不過卻因中槍傷重身亡。（圖／翻攝自我是中壢人臉書）

記者張嘉哲/綜合報導

東非狒狒日前出現在桃園平鎮區，相關單位一路圍捕了整16天，終於在昨天下午獵捕成功，不過卻在運送途中發現狒狒中槍，緊急送往六福村救治，沒想到傷重身亡，引起社會一片譁然。然而在警方調查之後，一名林姓獵人承認開槍的是他，且指出授權開槍的人竟然是「六福村相關人員」，讓六福村的臉書專頁直接被灌爆。對此，六福村也做出回應表示「配合警方調查，暫不回應」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
回顧此起事件，27日下午在民宅當中發現狒狒身影，當時桃園市農業局一行人抵達時，發現屋內早有「另組人馬」，而狒狒也已經倒臥牆角，於是才用網子趕緊將牠罩起移出，由於當時屋內昏暗，因此沒有發現狒狒身上有槍傷，直到運送過程中發現有出血情況，才緊急徵詢也在現場的六福村獸醫，最後先才決定先把它送去六福村動物園進行治療，可惜仍傷重不治。

▲桃園市農業局人員順桃園市農業局人員順利抓到東非狒狒。（圖／翻攝畫面）利抓到東非狒狒。（圖／翻攝畫面）
▲桃園市農業局人員昨日順利抓到東非狒狒，結果運送過程發現狒狒中槍，緊急送六福村救治傷重不治。（圖／翻攝畫面）
然而經過警方調查之後，一名林姓獵人承認開槍的就是自己，指出是接到新竹縣政府農業處一名廖姓技士電話委託，才帶著獵槍到場協助圍捕，對於是誰授權開槍，他則透露當下是詢問一位在場的六福村相關人員「若遇到狀況，能不能開槍?」得到肯定答覆後，最後擔心狒狒會攻擊民眾，才果斷扣動板機，沒想到狒狒因此身亡。

然而對於林姓獵人稱是受到新竹縣政府農業處委託，新竹縣農業處發出聲明駁斥，否認參與、委外抓狒狒；而被指控授權開槍的六福村則也在早上先回應「目前因配合警方調查，因調查不公開，暫不進行回應」

消息完整曝光後，不少網友直接殺到六福村臉書留言灌爆「請問狒狒不是你們家的，你們有權射殺牠嗎？」、「狒狒不是你們的不是嗎？為何可以射殺啊....要出來說明吧」、「獵人說現場六福村授權、新竹縣政府找他去的，六福村沒回應、新竹縣政府說沒找他......到底誰說謊啊」、「狒狒如果不是你們園區的，為何可以授權射殺啊？到底誰在說謊啊」、「獵人說謊、新竹縣政府說謊、六福村說謊三選一，狒狒都死了，需要一個真相吧」、「我比較好奇，不是你們的狒狒，卻沿路跟著追，甚至比農業處更早到是為何？」

而在臉書被網友灌爆後，六福村也發出三點聲明，表示從逃脫事件以來，一直都全力協助桃園農業局進行抓捕作業，六福村一直秉持著動物保育原則，六福村全程亦皆攜帶專業麻醉器材及獸醫隨行，以確保動物追捕安全，且追捕區域屬於桃園市管轄，園方全程配合桃園市農業局安排指揮，故不清楚是由哪個單位安排獵人持獵槍跨區加入追捕。

對於獵人指控由六福村員工授權同意才開槍之說明，六福村嚴正聲明，六福村同仁在現場聽到槍聲後才進入狒狒躲藏區域，並無同仁對獵人提出同意開槍指示之說明,，基於保護員工及捍衛六福村保護動物之聲譽，六福村會對獵人提出法律告訴。

更多「狒狒之死」相關新聞。

狒狒死亡「誰准獵人開槍」？初步調查曝光　最重坐牢5年

獵人射殺死亡！他製圖哀悼狒狒　萬人不捨：自由代價太大

六福村狒狒沒逃脫「遭劍湖山挖苦」！小編3字反擊笑翻了

六福村幹嘛養一堆狒狒？163隻全台冠軍　內行揭真實原因

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀