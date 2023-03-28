獵人射殺狒狒是誰授權？六福村臉書遭灌爆　誰說謊變謎題

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然而經過警方調查之後，一名林姓獵人承認開槍的就是自己，指出是接到新竹縣政府農業處一名廖姓技士電話委託，才帶著獵槍到場協助圍捕，對於是誰授權開槍，他則透露當下是詢問一位在場的六福村相關人員「若遇到狀況，能不能開槍?」得到肯定答覆後，最後擔心狒狒會攻擊民眾，才果斷扣動板機，沒想到狒狒因此身亡。
然而對於林姓獵人稱是受到新竹縣政府農業處委託，新竹縣農業處發出聲明駁斥，否認參與、委外抓狒狒；而被指控授權開槍的六福村則也在早上先回應「目前因配合警方調查，因調查不公開，暫不進行回應」。
消息完整曝光後，不少網友直接殺到六福村臉書留言灌爆「請問狒狒不是你們家的，你們有權射殺牠嗎？」、「狒狒不是你們的不是嗎？為何可以射殺啊....要出來說明吧」、「獵人說現場六福村授權、新竹縣政府找他去的，六福村沒回應、新竹縣政府說沒找他......到底誰說謊啊」、「狒狒如果不是你們園區的，為何可以授權射殺啊？到底誰在說謊啊」、「獵人說謊、新竹縣政府說謊、六福村說謊三選一，狒狒都死了，需要一個真相吧」、「我比較好奇，不是你們的狒狒，卻沿路跟著追，甚至比農業處更早到是為何？」
而在臉書被網友灌爆後，六福村也發出三點聲明，表示從逃脫事件以來，一直都全力協助桃園農業局進行抓捕作業，六福村一直秉持著動物保育原則，六福村全程亦皆攜帶專業麻醉器材及獸醫隨行，以確保動物追捕安全，且追捕區域屬於桃園市管轄，園方全程配合桃園市農業局安排指揮，故不清楚是由哪個單位安排獵人持獵槍跨區加入追捕。
對於獵人指控由六福村員工授權同意才開槍之說明，六福村嚴正聲明，六福村同仁在現場聽到槍聲後才進入狒狒躲藏區域，並無同仁對獵人提出同意開槍指示之說明,，基於保護員工及捍衛六福村保護動物之聲譽，六福村會對獵人提出法律告訴。
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