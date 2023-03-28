18到21歲青年可領8300元！文化部：等畢業季揪團一次花

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行政院日前也通過教育部所提「青春動滋券規劃方案」，未來每年將會常態性發放16至22歲約165萬國民每人500元青春動滋券，聚焦於「做運動」、「看比賽」核心運動產業，符合資格者，可於今年6月1日起至動滋網登入個人基本資料進行領券抵用。
文化部今天提醒，6000元別急著花，最幸運的18至21歲青年，除了普發現金6000元，還有1200點最多可放大至1800點的文化成年禮金，加上教育部上週宣布的青春動滋券500元，等於擁有8300元，足夠在大考後迎接暑假期間，揪團帶家人、朋友一起看國片、看表演、購書、逛博物館、買文創。
文化部表示，文化部長史哲上任後，考量藝文產業疫情期間受創嚴重，而疫情中的青年學子更是喪失了最美好的畢業旅行、校外教學等體驗，因此提出「振興振心」方案及擴大成年禮金至18至21歲。
考量藝FUN券有集中特定產業及區域等問題，史哲除精密分析統計數字，也每週召開成年禮金例會，提出電影限定觀看國片、鼓勵國表藝及表演場館規劃增加青年席次、開放公有場館適用成年禮金，並要求所屬規劃專屬青年活動、行銷及文創品等。
同時，史哲也赴台北、台中、嘉義、屏東等地參訪藝術節，並與獨立書店業者交流座談，從中充分理解獨立書店及市集等經營問題。因此，除提出補助各縣市獨立書店串連辦理「非典型書展」外，亦規劃成年禮金於獨立書店或偏鄉非連鎖圖書據點購書，禮金加碼2點贈1點，最多可放大至1800點；針對市集，也發展手機POS系統以助於市集移動式消費模式。
史哲說，這一切縝密的規劃，包含為何選在6月6日畢業季開放領取，「都是綿裡針」，無非是希望解決過往的問題，更重要的是讓這筆專屬青年所有，且是完全可以由自己做主的成年禮，真正達到「好用、實用」，也能精準幫助藝文產業振興。
對於表演團隊日前開會提出希望導入企業資源進入文化成年禮金，並且開啟學生辦理信用卡契機。史哲也回應，自己的宏願是期待有機會能將成年禮金與現有支付系統整合嫁接，成為真正「文化幣」概念。
史哲指出，配合民法修法今年度正式上路，18歲已經是法定上完全行為能力之人，所以不管是信用卡或是支付系統，都是讓青年為自己負責的一個重要工具，不過，史哲也坦言，在技術上、觀念上都有許多需要突破之處，「不是短期能達成的」，還要與企業、銀行、技術端等多方溝通並獲得支持。
文化部表示，成年禮金預計6月6日開始領取使用，2001年9月1日至2005年12月31日出生的18至21歲青年，只要完成下載專屬APP、註冊填寫手機及身分證字號、點選領取等3步驟即可完成領取1200點成年禮金。文化部提醒，將陸續公布成年禮金優惠方案及消息，請青年朋友別急著花掉6000元。
另外，文化部也歡迎更多藝文業者及工作者共同加入成年禮金「藝文消費點」，搶攻70億商機的行列，詳情可見文化部公告。
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