「任何情況願與台灣同在！」 捷克議長艾達莫娃立院演說
捷克眾議院議長艾達莫娃（Markéta Pekarová Adamová）率團率跨黨派國會議員、政府官員、媒體及產學研各界代表總計160人抵台訪問，今（28）日上午訪問立法院，並發表演說，創下非邦交國女性國會議長在台灣國會發表演說紀錄。
記者呂炯昌／台北報導
身穿一身大紅套裝的艾達莫娃今日於立法院議場發表演說，她首先以中文「大家早」向在場的立法委員致意，表示雖然台捷兩國地理相隔數千公里，說著不同語言，但世界上很難找到具有這麼多相似之處、人民之間互相了解的兩個國家。她並表示，這是捷克眾議院議長歷史上首度訪台，台灣的熱情接待遠遠超過他們的所有期望。
艾達莫娃表示，烏克蘭戰爭的爆發讓世界目睹一場戰爭衝突與違反國際法行為，烏克蘭具離捷克東部邊境400公里，如同台北到高雄距離一樣，烏克蘭總統澤倫斯基去年6月在捷克國會演說表示，「我們與你們同在，請你們也與我們同在」，他引用1968年捷克反對佔領者的口號，捷克人民意識到烏克蘭人民也在為他們的自由與民主戰鬥。
最後，艾達莫娃表示，「我想向你們保證，我們與你們同在，繼續跟你們同在，在任何情況下跟你們同舟共濟」，演說結束全場也響起熱烈掌聲。
立法院長游錫堃回應說，自由民主不只是要爭取、更要提倡，這句話說出他心中的話，「如果把自由民主提倡地更好，國際周邊國家都自由民主，今天就沒有國家會霸凌我們」、「我們與你們同在，也請你們和我們同在，我代表台灣國會，特別向眾議長閣下報告，台灣堅定地願與捷克同在！」