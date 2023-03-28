普發6000＋疫情解封！台北商圈大復活 捷運出站人次暴增
隨著疫情解封，今年各大商圈人潮有感復甦，據台北市捷運局出站人次統計，北市各大商圈的捷運站今年1至2月平均單月出站人次與去年同期相比大幅成長，尤其北車商圈及西門町西門站人次成長33%，南西商圈的中山站、士林夜市劍潭站、永康商圈東門站成長25%，東區忠孝復興站也增加22%，大家房屋企劃研究室總監郎美囡表示，未來政府普發6000元以及提供50萬份5000元消費金給國際旅客，將繼續刺激觀光消費，各商圈復甦有望。
記者張志浩/綜合報導
郎美囡提及，去年10月邊境解封後，旅台觀光觀客逐漸增加，西門町商圈空置已久的店面陸續有店家進駐裝潢，東區從去年下半年有多筆月租金破25萬的租賃揭露，不僅店家願意以高總租承租，店面交易亦再現高價，東區去年底於大安路出現1.7億高總價店面交易，南西商圈也有巷弄透天店面以2.2億的高價成交，可見店家及投資人積極進場佈局。
隨著國內消費動能增加，報復性消費加持，連帶促進餐飲、服務業等產業營收大增，住商不動產西門捷運加盟店店東劉家豪指出，西門町雖然仍有店面空置，不過近期有許多商家進駐踴躍，徒步區的店面空置率應下降至5%以下，且疫情期間店面空置情況嚴重，租金下降約30%至50%，如今租金水平逐漸回到疫情前的水準，回歸西門商圈的店家以服飾業及餐飲業為大宗，且日、韓自由行的觀光客到西門商圈以品嚐美食、小吃以及採購伴手禮為主，因此相關產業對店面的詢問度大幅增加。
郎美囡分析，近期政府因稅收超徵，將普發國民6000元，此外，為了提振國內觀光，行政院今年2月拍板通過「中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算案」，有50萬份5000元消費金給國際旅客，砸重金刺激觀光消費，各商圈復甦有望。