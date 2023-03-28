接見日僑返台參訪團　蔡英文期許：繼續在日本發揮影響力

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大家也在中國片面禁止臺灣鳳梨出口時，採購將近10公噸的台灣鳳梨，贈送給日本政要及社福機構，大力推廣台灣優質的農產品。
蔡英文感謝大家，人在日本、心繫臺灣，大家為台日關係、台日友好不斷地做更多的努力，也讓雙方的情誼、彼此的羈絆更加深厚。
蔡英文提到，過去這幾年，面對疫情的挑戰，政府和民間一起打拚，讓台灣的經濟能夠持續穩健發展。
在全體國人的努力之下，去年《日經亞洲》發布的「Covid-19復甦指數」中，台灣獲得全球第一；上個月，美國「傳統基金會」發布的「2023經濟自由度指數」，台灣排名全球第四，創下歷來最好的成績。
蔡英文說，她要藉這個機會跟大家推薦，這幾年來政府推動「投資台灣三大方案」，現在已經看到了成果，目前總投資金額超過新台幣兩兆元、創造本土14萬多個就業機會。政府也把整個方案再延長到2024年，請大家多多考慮返台投資，也多多在日本用力宣傳。
蔡英文認為，未來台灣參與區域經貿、走向國際市場的腳步會越來越快，今天在座的朋友來自大阪、京都、神戶、四國以及廣島五個重要地區，她要請大家繼續在日本發揮影響力，當政府的後盾，為台灣爭取更多國際的支持。
最後，蔡英文再次歡迎大家回到臺灣。並祝福行程圓滿順利。訪賓一行由京都華僑總會會長魏禧之率領，僑委會委員長徐佳青陪同，前來總統府與蔡英文見面，總統府秘書長林佳龍也在座。