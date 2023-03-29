邊玩邊尋愛！新北單身聯誼活動共譜浪漫邂逅

廣獲好評，每年推出即秒殺的新北單身聯誼活動，今（112）年將舉辦7場主題式活動，每場邀請60名單身男女暫時擺脫繁忙工作到戶外走走，一起在旅途中尋找幸福。第1場及第2場活動，將在3月29日零時起開放線上報名，時間至4月12日，想參加的民眾要把握機會。
生活中心/綜合報導
新北市去（111）年辦理6場單身聯誼活動，計有356位單身男女熱情參與，最後成功配對83對佳偶，配對率46.63%。今年預計舉辦7場，全程免費，希望繼續透過戶外體驗、動靜態遊戲與DIY手作等多元類型的活動，讓單身男女們在趣味互動下，找到友誼、愛情、歡笑與幸福。
今年首場活動主題為「當油桐邂逅藍染情」，帶大家前往土城欣賞初夏的五月雪，享受自然的悠閒饗宴，並在三峽體驗傳統藍染工藝，手作獨一無二的湛藍、絢麗圖樣，也為自己譜出一段繽紛的戀情；第2場主題「湖光碧潭水舞情緣」，在碧潭風景區來趟遊湖忘憂之旅，近距離欣賞河岸風光與小赤壁美景，並在雙人合踩天鵝船的過程中，讓彼此關係快速升溫。
另外5場次也設計海灘派對、山城解謎、旋轉咖啡杯、上山採茶、萬聖魅影等有趣活動，辦理時間及主題同步公布於網站，每人限參加1場，有興趣民眾可先瀏覽主題並依限報名。
民政局表示，為鼓勵單身男女們勇敢表達自己的心意，配對成功者都可以獲得配對紀念品及地方特產等禮物，沒有配對成功也有機會獲得摸彩小禮物。特別提醒，活動一律採線上報名，並以新北市民為優先，每場參加人數限額男女各30名，想要參加的民眾記得把握機會，相關資訊可以至「新北市政府民政局」網站查詢。