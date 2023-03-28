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母親節開跑！業者祭點數禮券雙回饋　萌系來店禮超吸睛

▲Global Mall新左營車站首波母親節檔期《美好購物節》，首獻三大獨家回饋。（圖／記者陳美嘉攝，2023.03.27）
▲Global Mall新左營車站首波母親節檔期《美好購物節》，首獻三大獨家回饋。（圖／記者陳美嘉攝，2023.03.27）

記者陳美嘉／高雄報導

為迎接母親節，Global Mall新左營車站於3月30日至4月19日展開首波母親節檔期《美好購物節》，首獻三大獨家回饋，包括「點數、禮券雙回饋」、「線上線下共累滿額抽萬元」等，來店禮更祭出韓國超火紅的「艾絲樂小兔」。夢時代3月30日起規劃「美人節」，推出滿仟送佰、銀行滿額禮、icash Pay加碼贈及限量組合商品等好康，「卡娜赫拉的小動物」來店禮，將在4月6日起登場。

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▲業者與韓國超火紅的「艾絲樂小兔」合作推出多款超粉嫩的獨家會員禮。（圖／記者陳美嘉攝，2023.03.27）
▲業者與韓國超火紅的「艾絲樂小兔」合作推出多款超粉嫩的獨家會員禮。（圖／記者陳美嘉攝，2023.03.27）
Global Mall新左營車站母親節以歡樂慶典為主軸，今年首度推出的「點數、禮券雙回饋」，刷GMpay綁定Global Mall聯名卡消費滿3,000元最高送「會員點數800點及200元電子商品禮券」，最高回饋價值達14%；另也首度祭「線上線下共累滿額抽萬元」會員可享線上線下跨通路、跨店、跨日消費滿2,000元即有資格參加1,000元購物金抽獎，滿10,000元再加碼抽10,000元購物金。

▲「恐龍森林探險」於館內打造恐龍叢林擬真場景，還規劃體驗活動。（圖／記者陳美嘉攝，2023.03.27）
▲「恐龍森林探險」於館內打造恐龍叢林擬真場景，還規劃體驗活動。（圖／記者陳美嘉攝，2023.03.27）
此外，還有「點數兌好禮，週週蒐夢幻品」分別針對低中高不同門檻，祭點數兌好禮多元主題，有風靡全亞洲的艾絲樂小兔萌系商品、韓系精品鍋具以及彼得兔居家用品，提供顧客多元選擇。多款超粉嫩的獨家會員禮也很吸睛，推出艾絲樂小兔浴巾、功能提把包，另4月10日至19日加入新會員，可兌換造型眼罩。

迎接4月兒童節連假，Global Mall新左營車站自即日起至5月14日推「恐龍森林探險」，於館內打造恐龍叢林擬真場景，還規劃體驗活動，包括恐龍哥哥姊姊說故事、恐龍化石挖掘組裝等體驗，4月8日、4月30日下午1點、3點兩場次，親子可以趁著連假來場恐龍大探索，感受身歷其境的視覺震撼之旅。

▲夢時代「美人節」規劃超多好康。（圖／夢時代提供）
▲夢時代「美人節」規劃超多好康。（圖／夢時代提供）
夢時代3月30日至4月19日推出「美人節」，首11日化妝品、內睡衣、香氛指定櫃位當日消費滿2,000元送300元，全館指定櫃位當日消費滿3,000元送300元電子特別券；持icash Pay或icash2.0單一支付消費當日滿6,000元加送300元電子抵用券(數量有限，送完為止)。此外，持華南夢時代聯名卡當日刷卡消費滿20萬元，還有限定滿額贈6,000元電子抵用券與LG濕拖清潔機器人(市值12,900元)的限量超值好康。

每次推出皆廣受好評的來店禮，今年與「卡娜赫拉的小動物」合作，可愛實用限量好物依續登場，包含「帊菲時光大浴巾」、「草莓龍午餐袋」，另有「一起出遊 隨身小包」及「一起兜風 草莓龍安全帽」等消費滿額限量加價購系列商品。

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