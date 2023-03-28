母親節開跑！業者祭點數禮券雙回饋　萌系來店禮超吸睛

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此外，還有「點數兌好禮，週週蒐夢幻品」分別針對低中高不同門檻，祭點數兌好禮多元主題，有風靡全亞洲的艾絲樂小兔萌系商品、韓系精品鍋具以及彼得兔居家用品，提供顧客多元選擇。多款超粉嫩的獨家會員禮也很吸睛，推出艾絲樂小兔浴巾、功能提把包，另4月10日至19日加入新會員，可兌換造型眼罩。
迎接4月兒童節連假，Global Mall新左營車站自即日起至5月14日推「恐龍森林探險」，於館內打造恐龍叢林擬真場景，還規劃體驗活動，包括恐龍哥哥姊姊說故事、恐龍化石挖掘組裝等體驗，4月8日、4月30日下午1點、3點兩場次，親子可以趁著連假來場恐龍大探索，感受身歷其境的視覺震撼之旅。
夢時代3月30日至4月19日推出「美人節」，首11日化妝品、內睡衣、香氛指定櫃位當日消費滿2,000元送300元，全館指定櫃位當日消費滿3,000元送300元電子特別券；持icash Pay或icash2.0單一支付消費當日滿6,000元加送300元電子抵用券(數量有限，送完為止)。此外，持華南夢時代聯名卡當日刷卡消費滿20萬元，還有限定滿額贈6,000元電子抵用券與LG濕拖清潔機器人(市值12,900元)的限量超值好康。
每次推出皆廣受好評的來店禮，今年與「卡娜赫拉的小動物」合作，可愛實用限量好物依續登場，包含「帊菲時光大浴巾」、「草莓龍午餐袋」，另有「一起出遊 隨身小包」及「一起兜風 草莓龍安全帽」等消費滿額限量加價購系列商品。