佐藤健扮劍客破190億票房 撕漫男被欽點演出《初戀》
現年34歲的男星佐藤健，去年拍攝《初戀FIRST LOVE》成為日劇男神，近日來台拍廣告再掀旋風。因為長相帥氣，他高中時就被星探相中踏入演藝圈，深情眼眸、高挺鼻樑宛如漫畫男主角的「撕漫男」外型，獲邀扮演人氣漫畫改編的真人版電影《神劍闖江湖》，儘管身高僅170公分，卻靠著苦練，大秀飛簷走壁的矯健身手，這系列作品持續拍了10年，累積票房突破193億元日幣，堪稱改變了佐藤健一生！
記者江芷稜/綜合報導
佐藤健主演《假面騎士》1人分飾多角闖出知名度，2012年主演人氣漫畫改編的真人版電影《神劍闖江湖》，飾演浪人劍客「緋村劍心」一砲而紅，由於該片在演員的武打動作設計、美術道具呈現，都完美再現漫畫裡的場景，獲得粉絲一致推崇，該片上映後連續兩週日本票房冠軍，在日本收穫了30億日幣紀錄的票房。
該系列陸續推出《神劍闖江湖 京都大火篇》、《神劍闖江湖 傳說的最終篇》到《神劍闖江湖 最終章The Final／The Beginning》等5部作品，前三部創造125億元日幣票房，受到新冠肺炎影響，最後兩部延至2021年上映仍有68億元日幣票房，長達10年的IP話題延伸，加上週邊商品加持，讓佐藤健人氣不墜。為了展現精彩武打動作，他親自上陣不用替身，訓練時必須不停翻滾、打鬥，過程相當刻苦，造就結實好身材。
不僅動作片表現好，愛情劇同樣迷倒粉絲，2020年佐藤健和上白石萌音主演漫畫改編的日劇《戀愛可以持續到天長地久》，成為無數亞洲女生的男神，他在劇中演出傲嬌的「天堂醫生」，上演許多撩妹台詞和超甜吻戲，讓粉絲少女心瞬間噴發，甜蜜互動甚至傳出假戲真做，連佐藤健都透露媽媽很喜歡萌音，「我媽還特地傳LINE給我，要我跟萌音說『她演的七瀨很可愛』！」
一連串的精采作品，讓佐藤劍成為顏值與實力保證，2015年以《天皇的御廚》親自上陣秀廚藝的實力，獲得日劇學院賞最佳男主角，也因此外貌與演技兼具被滿島光相中，當時偶像劇《初戀FIRST LOVE》籌備時，第一時間定下女主角滿島光，她主動推薦佐藤劍飾演男主角「並木晴道」，希望是能讓人心跳加速又具新鮮感的選角，果然這對CP在劇中擦出火花，創造出許多經典的名場面。