郭台銘、朱立倫相繼訪美　侯友宜：每個人都是外交官

針對鴻海集團創辦人郭台銘及國民黨主席朱立倫相繼傳出訪美行程，新北市長侯友宜今（28）日在市政行程後受訪表示，中華民國在現階段「每個人都是外交官」，能跟各國有良善的互動，讓他們了解台灣、了解中華民國，也希望藉由交往過程當中，了解彼此互相合作的態度。
記者吳嘉億／新北報導
對於郭台銘訪美行程安排，被外界解讀是在展現國際政經圈的分量，似乎有意與侯的縣市長形象作區隔？記者也追問到是否有訪美計畫？對此，侯友宜表示，郭台的事業版圖在美國及很多國家，常常往來這些國家是理所當然，也是應該的事情；強調中華民國在現階段，每個人都是外交官，能夠多走出去，跟各國有良善的互動，讓他們了解台灣、了解中華民國，實際讓中華民國被世界看得見，這是我們的信心。
而在傳出朱立倫計畫六月訪美，是要為侯接下來訪美鋪路？侯友宜則是回應說到，主席長年以來到全世界各個國家去做溝通，讓大家能夠了解，中華民國願意跟各國做朋友，希望藉由國跟國交往過程當中，了解彼此間互相合作的態度，也祝福朱主席美國之行，一切都能夠順利平安。
針對黨內傳出四月要徵召，有無接到通知或是見面談過？侯友宜則是直言「為國為民、全力以赴」，這是他這一生不變的職志，任何人跟他的溝通都可以用任何的方式，不管是電話還是見面，隨時都是可以溝通的；也說到跟朱立倫是認識很多年的老朋友，也一起共事過，彼此間溝通是無礙的，用任何形式都可以溝通的。