人力仲介欺瞞移工、超收26個月費用　遭罰百萬竟拒繳

我是廣告 請繼續往下閱讀
據悉，該人力仲介公司受兩名越南籍勞工委託辦理就業服務等相關事宜時，竟違法超收合計26個月之仲介服務費14萬4,700元，遭移送機關裁處超收費用10倍之罰鍰，因義務人公司逾期未繳納，移送機關遂移送士林分署執行。
經士林分署調查發現，該公司於111年6月間即已解散，僅於上海商業儲蓄銀行(下稱上海商銀)尚有存款利息所得1萬餘元，另查無其他可供執行之財產。士林分署隨即於112年1月5日核發執行命令扣押義務人公司於上海商銀之存款，經上海商銀回覆已足額扣押，惟該筆存款已設定質權予該行，須待質權消滅，始得解款，士林分署仍鍥而不捨追蹤。經上海商銀於112年2月間陳報其質權業已消滅，士林分署即刻核發收取命令准許移送機關收取存款，使本件能於111年11月間分案後短短數月內順利全額徵起。
由於經濟快速發展及國內少子化現象逐年加劇等社會因素，導致引進國外勞動力資源之需求更加迫切，政府訂有就業服務法維護國外勞工之基本權益。士林分署呼籲，辦理人力仲介之業者應熟悉聘僱外籍移工就業服務法等相關法令，確實保障外籍移工之權益，以免誤蹈法網受罰。
士林分署也表示，針對惡意欠繳行政罰鍰之義務人，絕對依法強力執行，以達到教育民眾遵守法律的目標，充分發揮「法遵」之功能；至於義務人若確有經濟困難而無法一次完納時，可檢具相關證明文件申辦分期繳納，切勿心存僥倖而置之不理，以免財產遭查扣執行，影響自身權益而後悔莫及。