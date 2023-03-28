癌症悲歌不斷上演！　病友團體盼設立「台灣癌症新藥多元支持基金」

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高額癌症治療費用 病友無力負擔想放棄治療癌友徐女士與其丈夫邵先生分享自身故事，因罹患非小細胞肺癌，醫師告知有適合的雙標靶藥物，但須每月負擔21萬。高額負擔讓徐小姐曾一度想放棄治療，不想債留子女；而已故的癌友詠晴，其丈夫更在記者會上哽咽，每個月上百萬的醫療費用讓他們完全無力負擔，雖然醫院與網友共同協助募款，但最終仍錯過治療黃金時機。
我國癌症防治各項指標 落後日本、韓國面對癌症用藥困境台灣癌症基金會蔡麗娟副執行長表示，癌症是與高齡社會高度相關的疾病，未來需求只會比現在更迫切。我國癌症防治各項指標，如標準化死亡率、五年存活率，近幾年已經轉變為落後日本、韓國。而我國健保制度的主要參考國之一的英國，早就為癌症治療科技創新做準備，並於2011年設立癌症藥品基金（CDF），在2016年改革後，已成功在符合財政紀律的前提下，大幅減少癌症家庭對於新醫療科技的負擔，有效提升新藥可近性。
八十萬癌症家庭在吶喊 盼能救急和救窮台灣全癌症連線吳卉汝理事長更是呼籲，基金的成立必須用更人道的觀點看待。宛如救生圈理論，當看到一個人溺水，旁邊若有救生圈，大家都會想把救生圈丟下去，而不是計較救生圈有多貴。等籌到錢，那人可能都已經滅頂。
另外髓緣之友、乳癌防治基金會、頭頸愛協會、腸治久安協會、台灣病友聯盟紛紛提出，希望政府能聽見八十萬癌症家庭的吶喊，能夠「救急」和「救窮」，擔起照顧重症病人的責任。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57250
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