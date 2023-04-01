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大港開唱登場！盤點7位大港女神　「姐姐」謝金燕是元老

▲謝金燕不僅曾是大港女神，還是大港開唱的元老。（圖／記者林調遜攝）
▲謝金燕不僅曾是大港女神，還是大港開唱的元老。（圖／記者林調遜攝）

記者吳雨婕/專題報導

今年大港開唱來到第13屆，本屆的大港女神由時隔20年回歸歌手身分的李心潔擔任，細數過去的大港女神，有謝金燕、徐懷鈺、徐若瑄、安心亞、何韻詩，以及「擋泥板女神」酒井法子，她們帶來的表演，至今都令人印象深刻。

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「姐姐」謝金燕曾參與2次大港開唱，且還是大港開唱的首屆元老，第一次參加大港開唱時，謝金燕還被歌迷的「人體衝浪」嚇到，5年後她再度參與盛事，大膽許多，不僅帶來舞團熱力唱跳，還帶來水槍狂奔，甚至特別訂製「嗶嗶嗶」電音哨，讓現場氣氛嗨到爆。

▲▼謝金燕人氣沸騰。（圖／翻攝自謝金燕臉書）
▲謝金燕是大港開唱元老。（圖／翻攝自謝金燕臉書）
跨足歌唱、戲劇圈的安心亞是第5屆的大港女神，她當時與「滅火器」樂團合作，除了帶來個人歌曲〈戀愛應援團〉、〈乖乖牌〉外，還演唱了台語歌〈好膽你就來〉與英文歌〈Just the way you are〉，為了英文歌詞，她特別苦背歌詞10天，就連做夢都夢到被英文字追殺，安心亞笑說：「晚上做夢都夢到很多巨大的英文字母朝我奔來，嚇得我拔腿就跑。」

▲▼安心亞上衣設計極具巧思。（圖／翻攝自安心亞臉書）
▲安心亞是第5屆的大港女神。（圖／翻攝自安心亞臉書）
「擋泥板女神」酒井法子是2017年的大港女神，當年在大港開唱擔任壓軸，一口氣演唱9首歌曲，還有2首中文歌，其中包括〈發現微笑〉、〈夢冒險〉等當年膾炙人口的華語歌曲，以及鄧麗君的日文歌〈任時光從身邊流逝〉（〈我只在乎你〉的日文原曲。）當時是她第一次來到台灣，開唱前一晚還去逛高雄夜市，沒想到竟然沒有人認出她來，讓她忍不住開玩笑的說：「真是有點寂寞呀！」

▲酒井法子來台舉辦「台灣好! 頂樂秀」。（圖／記者葉政勳攝 , 2019.03.15）
▲酒井法子極具誠意的在大港開唱獻唱9首歌曲。（圖／NOWnews資料照）
「香江俠女」何韻詩同樣也是2度參與大港開唱，2018年時她與陳昇、新寶島康樂隊合作表演，對於能再度到大港演唱，何韻詩興奮表示：「能再來大港很高興，還能跟一直都很喜歡的昇哥合作！」

▲ 何韻詩演唱會。（圖／記者陳明安攝，2018.03.29）
▲何韻詩曾2度參與大港開唱。（圖／NOWnews資料照）
有著「平民天后」頭銜的徐懷鈺，是第11屆的大港女神，她與四分衛合作，出道多年的她，從未在搖滾音樂祭上演出，而那次的經驗，讓她完成演藝生涯的心願之一，徐懷鈺不僅帶來許多金曲，還與四分衛合體表演搖滾版〈妙妙妙〉，讓歌迷見識到天后不同的一面。

▲徐懷鈺、詹雯婷、郭靜都將在「屏東三大日音樂節」開唱。（圖／屏東縣政府提供）
▲徐懷鈺是第11屆的大港女神。（圖／屏東縣政府提供）
第12屆大港開唱，前一年停辦，恢復舉辦後立即請來跨足監製電影《孤味》的徐若瑄擔任大港女神，她與麋先生合作歌曲〈假扮的天使〉、〈狠狠愛》等曲，寵粉的她，大方拋出墨鏡給台下的歌迷，還拖麋先生主唱聖皓下水，逼得聖皓也摘下墨鏡送給台下歌迷。

▲徐若瑄首次登上大港開唱舞台，與麋先生合作。（圖／出日音樂提供）
▲徐若瑄（中）登上大港開唱舞台，與麋先生合作。（圖／出日音樂提供）
今年的大港女神李心潔，是她暌違20年回歸歌手身分的第一場活動，也是她出道以來第一次參與音樂祭，這次她將與美秀集團合作，對於這次參與音樂祭，李心潔直言很怕忘詞，「因為我的歌都比較嗨，其實也沒什麼時間看提詞機，加上那麼久沒上台還是有點緊張，但整體心情期待是大於緊張的，而且我是屬於一上舞台就什麼都忘了的人，希望到時候現場可以全場合唱起來！」

▲李心潔（上圖起）、楊采妮、梁詠琪、許茹芸為90年代擋泥板女神。（圖／翻攝自李心潔、楊采妮、梁詠琪臉書、許茹芸IG）
▲李心潔是今年的大港女神。（圖／翻攝自李心潔IG）

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