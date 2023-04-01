大港開唱登場！盤點7位大港女神　「姐姐」謝金燕是元老

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跨足歌唱、戲劇圈的安心亞是第5屆的大港女神，她當時與「滅火器」樂團合作，除了帶來個人歌曲〈戀愛應援團〉、〈乖乖牌〉外，還演唱了台語歌〈好膽你就來〉與英文歌〈Just the way you are〉，為了英文歌詞，她特別苦背歌詞10天，就連做夢都夢到被英文字追殺，安心亞笑說：「晚上做夢都夢到很多巨大的英文字母朝我奔來，嚇得我拔腿就跑。」
「擋泥板女神」酒井法子是2017年的大港女神，當年在大港開唱擔任壓軸，一口氣演唱9首歌曲，還有2首中文歌，其中包括〈發現微笑〉、〈夢冒險〉等當年膾炙人口的華語歌曲，以及鄧麗君的日文歌〈任時光從身邊流逝〉（〈我只在乎你〉的日文原曲。）當時是她第一次來到台灣，開唱前一晚還去逛高雄夜市，沒想到竟然沒有人認出她來，讓她忍不住開玩笑的說：「真是有點寂寞呀！」
「香江俠女」何韻詩同樣也是2度參與大港開唱，2018年時她與陳昇、新寶島康樂隊合作表演，對於能再度到大港演唱，何韻詩興奮表示：「能再來大港很高興，還能跟一直都很喜歡的昇哥合作！」
有著「平民天后」頭銜的徐懷鈺，是第11屆的大港女神，她與四分衛合作，出道多年的她，從未在搖滾音樂祭上演出，而那次的經驗，讓她完成演藝生涯的心願之一，徐懷鈺不僅帶來許多金曲，還與四分衛合體表演搖滾版〈妙妙妙〉，讓歌迷見識到天后不同的一面。
第12屆大港開唱，前一年停辦，恢復舉辦後立即請來跨足監製電影《孤味》的徐若瑄擔任大港女神，她與麋先生合作歌曲〈假扮的天使〉、〈狠狠愛》等曲，寵粉的她，大方拋出墨鏡給台下的歌迷，還拖麋先生主唱聖皓下水，逼得聖皓也摘下墨鏡送給台下歌迷。
今年的大港女神李心潔，是她暌違20年回歸歌手身分的第一場活動，也是她出道以來第一次參與音樂祭，這次她將與美秀集團合作，對於這次參與音樂祭，李心潔直言很怕忘詞，「因為我的歌都比較嗨，其實也沒什麼時間看提詞機，加上那麼久沒上台還是有點緊張，但整體心情期待是大於緊張的，而且我是屬於一上舞台就什麼都忘了的人，希望到時候現場可以全場合唱起來！」