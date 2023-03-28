兇手找到了！逃脫狒狒成「獵槍下亡魂」　致命部位在這裡

低薪窮忙！近4成青年財務赤字　逾6成失職涯方向

▲人力銀行今（28）日公布「青年勞工生活甘苦與逐夢職涯規劃調查」顯示，有近4成青年財務見赤字，更有高達65.8%的青年勞工尚未找到職涯方向。（示意圖／photoAC）
▲人力銀行今（28）日公布「青年勞工生活甘苦與逐夢職涯規劃調查」顯示，有近4成青年財務見赤字，更有高達65.8%的青年勞工尚未找到職涯方向。（示意圖／photoAC）

記者黃仁杰／台北報導

即將歡度青年節，對於期盼「三十而立」的青年勞工來說，不僅要忍受窮忙、過勞，也無法買房，甚至不敢結婚生子，人力銀行今（28）日公布「青年勞工生活甘苦與逐夢職涯規劃調查」顯示，有近4成青年財務見赤字，更有高達65.8%的青年勞工尚未找到職涯方向。

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 根據yes123求職網調查發現，把收入減掉支出後，39歲以下的勞工衡量目前「每月財務狀況」，其中37.2%收支平衡、24.7%屬於收入大於支出，剩下的38.1%屬於「出現財務赤字」，比例高於去年的36.3%，以及前年的34.8%，呈現連續5年惡化困境。

更糟糕的是，現階段「個人名下」的總存款，平均只有12.4萬元，也少於去年的13.2萬元，也創5年新低，雪上加霜的是，有70.3%的青年勞工透露，目前自己「有負債」，其中43.3%更是負債已造成沉重經濟壓力。除了擔心缺錢，青年勞工還欠缺方向！仍有高達65.8%青年透露，尚未找到職涯方向。

解讀數據，yes123求職網發言人楊宗斌憂心表示，除了連三年面對疫情變數，還遭遇通膨時代，惡化了青年勞工的財務狀況，甚至可能需要紓困、金援；加上出社會迄今的物價變化，一旦又離鄉工作，光是外食費、房租這兩大項，不知道已吃掉多少薪水的漲幅；同時處於高房價時代，無奈成為「無殼蝸牛」，更擔心自己淪為「啃老族」、「躺平族」。

楊宗斌認為，由於求職無方向感，加上調薪步伐緩慢，以及工時長、過勞等問題，青年勞工除了經濟壓力大，家庭與事業難以兼顧，一旦又自認「入錯行」，最終將出現「一高、兩低、三不」的窘境，擁有高學歷，但學非所用、有志難伸，導致工作成就感低、薪資滿意度低，後續引發買不起房，以及不結婚、不生小孩的念頭。

楊宗斌指出，不僅不易擺脫「青貧化」生活，也因為夢想頻頻落空，恐怕消極變成人生無所求的「躺平族」，若未來退休金又存不夠，甚至出現「老貧化」慘況，因此想翻轉薪貧人生，楊宗斌建議青年勞工，在進入社會後，針對自己有興趣的職場領域，再去學習新技能，或者考取證照、補強外語能力，累積未來轉行、創業的實力。
 

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