無印良品請喝咖啡！每天「2時段」免費領：一路連喝19天

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初春踏青記事：初春時節正是到戶外踏青、野餐與露營的好時機，專業家具配置顧問分享如何選購容易清潔的器皿、準備容量充足的收納箱以及方便攜帶的烹飪用品等道具，打點輕裝出遊的道具清單。
春日調色盤相談會：專業服飾造型顧問，將一同瞭解屬於自己的「個人色彩」及「風格穿搭」，也將藉由新上市的大麻纖維系列商品，協助搭配春夏的涼爽穿搭。
春日芬芳香氣營造體驗會：專業體驗服務顧問將透過現場教學，分享精油挑選及不同精油的調香秘訣，調配專屬的「春日芬芳空間噴霧」。
咖啡飲品限定兌換：每日限定兩個時段：12:00-13:00；19:00-20:00，於指定門市憑MUJI passport手機APP即可免費兌換飲品1杯，每人每日限領取1杯，每時段限量10杯。
刺繡工房體驗：於指定門市購買可刺繡商品，憑當日結帳發票即可免費預約指定款春日圖樣刺繡服務1次，共有16種圖樣可供挑選，為喜愛的物品留下專屬印記。每日免費刺繡名額10名，服務時段12:00至21:00。
春日果香微氣泡飲體驗會：MUJI無印良品將於門市提供期間限定的試飲體驗，品嚐在家也能簡單沖泡的即溶氣泡飲品。
花卉禮盒：呼應春日和煦的風光，4/8至4/26全台門市開放預訂時節花卉禮盒（699元，含運），禮盒內含文心蘭與洋桔梗兩款台灣當令花卉，象徵多彩的春日，不僅能為居家空間營造春意氛圍，也能作為贈禮，讓親友收到一份專屬花禮。
若是活動內前往門市共享「體驗祭」的指定商品、服務與活動，並完成線上問卷，還可加碼參加抽獎，共計抽出10位獲得市價逾900元的獎項。
同時，4月開跑的活動，還有誠品書店策劃的多場兒童說故事活動，包估4/22超人氣育兒神器APP「媽爹講故事」的華爸，於台中園道店3F閱讀書區現場暢談親身經歷，還有只在手機才聽得到的精彩講故事時間。
4/15當代偶劇團「無獨有偶」於「誠品生活時光限定店—土城青福」演出知名節目《太陽之子》；4/16起陸續於誠品書店嘉義市立美術館期間限定店、南紡店、高雄大遠百店及屏東店帶來《衛教小尖兵：嘴巴裡的戰爭》說故事活動，各分店的兒童說故事可至官網查詢詳細資訊。