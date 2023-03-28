商總訪陸解決食品卡關！輸陸產品外箱產地可標示「台灣」

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作為台灣在解禁之後，第一個出訪中國的工商團體，此行身負重任，許舒博坦言「壓力很大」，不過，針對商總所提出的「重啟兩岸觀光文化旅遊」、「恢復進口台灣農漁特產品」、「協助食品加工業排除困難」、「重啟金融會談 協助金融產業加速布局」、「爭取台灣優良老店比照大陸老字號得到同等待遇」五大訴求，皆獲中國有關單位正面回應。
首先在「重啟兩岸觀光文化旅遊」方面，許舒博表示，兩岸觀光產業受到疫情影響急遽萎縮，隨著疫情趨緩，產業快速復甦，盼能盡快開放兩岸觀光旅遊，大陸文化和旅遊部副部長杜江表示，會積極推動兩岸直航、小三通、兩岸旅遊團。
回顧近十年台灣銷往大陸的農產品，包括鳳梨、釋迦、蓮霧，銷量逐年增長，然而，去年台灣有許多食品被大陸禁止進口，或是因註冊問題卡關。許舒博於拜會大陸海關總署副司長樓軍文時，提出盼能協助食品加工業排除困難，並恢復進口台灣農漁特產。
儘管當天拜會時，雙方有些小爭執，但仍成功取得四大共識，首先，關於標示原產地問題，可以直接標示「台灣」，各地口岸規範會一致性執行 。第二，未來即使卡台灣進口，也不會以「資料不全」來回應業者，會說明原因讓台灣業者清楚問題。
第三，食安相關證明文件包含大陸公佈非日本福島等相關縣市的食材及原料，可由企業自行提供佐證資。第四，重啟臺灣農漁特產品輸陸，將加速藥檢和疫檢的相關評估作業。
桃園市糕餅公會理事長今日向許舒博提到，公司上游廠商對中國海關提出的申請，從過年前開始卡關，業者茫茫然，如今在許率團赴陸後，已在26日變更為「有效」。
對於「重啟金融會談 協助金融產業加速布局」的訴求，大陸銀行保險監督管理委員會副主席周亮指出，目前達陸銀保監會正進行機構改革，以促進服務實體經濟作為重要目標，解決台商融資困難，並盡量滿足實體企業對金融的需求。
最後，在「爭取台灣優良老店比照大陸老字號得到同等待遇」上，許舒博於拜會商務部副部長王受文時，也獲得正面回應，表示非常支持中華老字號和台灣優良老店交流合作，未來只要符合條件的台灣優良老店申報老字號，都將獲得同等政策支持，且無論是在台灣或中國的經營時間都給予承認。