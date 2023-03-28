盧紀燁與狒狒自拍惹議　網友起底：原來是張善政親信

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民進黨籍市議員余信憲昨天也在臉書截圖貼文表示，「拿著狒狒屍體訕笑，還大言不慚的說：『要用這抵博士班的必修課的人』，余信憲還指出，他查出他叫盧紀燁（筆名冬雨晴），過去因幫韓國瑜助選，是韓國瑜的青農代表，現在在桃園市政府領著每月近七萬的薪水。同時還喊話，這樣不把生命當作一回事的人，中國國民黨 KMT、桃園市政府農業局是不是要出來說明一下？
對於這起狒狒之死的意外，已經逐漸演變成一場藍綠的政治攻防，張善政今天也表示，善待動物，尊重生命，必須是我們追求的價值。對於這次狒狒的捕捉行動，原本期待是溫馨結局，但竟然發生如此出乎意料之外的結果深感遺憾，也必須對同仁未能展現對生命的尊重，向外界致歉。
市府指出，多日來，農業局始終以圍捕、誘捕的方式為捉捕原則，相關人員也僅佩戴麻醉槍，此次在追捕後未能及時發現狒狒受傷情況，現場同仁也做出不恰當的拍照行為，這都是農業局必須深刻檢討之處，除了致上最深的遺憾之意，並向不幸死亡的狒狒及全國關心的民眾致上歉意。
農業局場陳冠義表示，遺憾得到最不想看到的結果，對於狒狒中槍、獵人拿真槍實彈，會請警方檢調偵辦;圍捕過程同仁有些沒做到動物保護和尊重生命的不當作為，「包含個人及同仁都會接受調查，相關部分會送考績會做後續懲處」，有關狒狒搜捕過程有相關詳細記錄， 目前檢調都在偵辦，農業局會全力配合調查，釐清前因後果。而今天上午農業局將狒狒遺體送往台北市立動物園的過程，引發爭議的盧紀燁也未現身。
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