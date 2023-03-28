特企／新北「百萬潛力區」匯聚層峰圈 副都心買氣漸回籠
有「打炒房殺手鐧」之稱的平均地權條例1月在立法院三讀通過，但因不溯及既往，市場浮現「利空出盡」聲音，經過去年底到現在大約一季的冷靜期，「本來就資金充足的豪宅市場蠢蠢欲動、積極布局，且瞄準成屋豪宅案，積極在蛋黃區一級地段加碼豪宅；相對之下，購買力不強的首購盤還在觀望。」仲介透露，趕在平均地權修法私法人購屋許可制上路前，成屋豪宅市場有機會出現一波「日出前買氣」。其中，新莊副都心與新板特區被視為新北兩大「百萬潛力區」，成屋豪宅案近期看出看屋買氣回籠跡象。
本報訊
近期，遠雄在新莊副都心的成屋豪宅「遠雄九五」也陸續收到過去兩年賞過屋的回籠客去電，預約參觀。「歷經一兩年時間，回籠客會發現成屋豪宅的價值很穩固，走緩漲的趨勢，除了副都心宏匯廣場首排蛋黃地段跟雙北最高豪宅的產品力外，整個社區已購客對資產價值的捍衛，也很重要。」而成屋豪宅產品的優勢，就是擁有實力雄厚的已購自住買家，在捍衛社區價值，最知名的案例就是國巨集團董座陳泰銘、精英電腦前董事長蔣東濬「集郵式」陸續買進16戶的文華東方飯店豪宅「文華苑」；新進場的準買家，不單買產品也買鄰居，看好「遠雄九五」的住戶同樣匯聚副都心層峰圈的豪宅客和企業主的背景，能為社區價值發揮捍衛資產的實力。
「遠雄九五」全棟樓高183米，空降雙北豪宅榜，榮登北台灣建築樓高第一名的豪宅帝王，是目前雙北最高的崗石建築。個案更極奢地將足堪規畫60層樓的高度，僅僅隔出42層樓，每一層樓內部挑高的空間尺度震撼感十足。目前該案釋出29-40層最後17戶180-198坪超高豪景戶別，單價行情7字頭。
「遠雄九五」高空會館裡視覺效果超震撼的凌空150米高空無邊際泳池，與景觀私宴廳、天幕威士忌酒吧、紅酒交誼廳、空中四季花園、Sky Lounge、高空健身房、瑜珈室、SPA芳療室、星空露營區等刷新奢華體驗的公設，也是吸引富豪客群一見鍾情，任性買的關鍵。