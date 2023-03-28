陳以信要戰2024台南立委　國民黨發言人蕭敬嚴對尬賴品妤

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林家興指出，充分感受到基層對國民黨年輕世代的期待，因此在青年節前夕，有一群國民黨的年輕人、青壯派，由陳以信領軍站出來大聲的向社會宣告，青年世代前進國會，是要承擔國家社會發展改革的責任，將回到家鄉深耕打拚，為從小長大的故鄉拚未來，更絕對願意扛起責任到艱困選區開疆闢土並且落地深耕。
陳以信表示，他們要回到當年建國革命的「黃花崗精神」，拋頭顱灑熱血為國民黨打拚、為中華民國奮鬥，因此他決定回到他的故鄉台南歸仁參選立法委員。國民黨在台南沒有一席立法委員，他不畏艱難、不怕困難，將堅持到底，努力爭取讓台南能夠插上第一支國民黨的藍旗，前進台南市第6選區（東區29里、仁德、歸仁、關廟、龍崎）。
陳以信說，民進黨在台南已經執政了將近30年，台南幾乎都沒有改變，還讓台南現在出現「三哥」：胎哥（閩南語表示「髒」）、歪哥、豬哥，他絕對不胎哥、絕對不歪哥、絕對不豬哥，請大家給他一個機會。
李德維指出，參選立委的難度比參選議員高很多，區域立委一共有73個選區，國民黨現在只有21席區域立委，另有52個選區需要參選人，不能所有人都只想到舒適的藍軍選區參選，國民黨是一個團隊，團隊的勝利永遠比個人的勝利更重要，國民黨的艱困區就是民進黨的舒適區，國民黨有各式各樣的年輕人，去艱困區拚勝選更有意義。希望黨中央與黨員們要重視為黨犧牲奉獻付出的人，尤其是年輕人，國民黨才能代代相傳。
李明璇表示，她決定接受挑戰、為國民黨開疆闢土，民進黨這幾年來完全執政，卻沒有完全負責，用一切資源打擊異己，讓意識形態凌駕一切專業，上至房價、下至雞蛋，沒有一項處理的好，她身為一位新手媽媽不禁想問，這是她想讓孩子成長的環境嗎？她不是要找一份工作、更不是先求有再求好的人，看不下去民進黨、不能再忍受他們執政，到了必須要「自己上戰場」的時刻，艱困選區是充滿挑戰、更是充滿機會的地方，她希望能把年輕人的熱情和純真的善良，傳遞給更多的人。
蕭敬嚴則指出，去年他曾到艱困的新北市東北角選區參選市議員開疆闢土，雖沒能一次翻轉成功，但已經有了很大的突破。這一次他將繼續投入新北市第12選區（汐止，瑞芳，平溪，雙溪，貢寮，金山，萬里）立委選舉，他的競爭對手是同樣年輕的現任立委賴品妤，再加上民進黨主席賴清德是萬里人，因此他的選區對於2024有著戰略性與指標性的意義。蕭敬嚴說，汐止是他的家鄉，瑞芳是讓他成長的地方，願扛起責任做先鋒，為了重返執政而衝鋒。
廖偉翔表示，身為對家鄉有一份責任感的青年，投入光復台中市第4選區（西屯、南屯）這場戰役義不容辭。在前台中市長胡志強身邊服務時，學到了公共事務工作的細緻與用心；母親作為資深議員，即使家庭發生重大變故，還是強忍悲傷，不因此缺席會勘跟選民服務，讓他深刻體悟從事公共事務的重大責任。
「從政是為了眾人臉上的笑容」廖偉翔說，為了讓人民的生活過得更好，而不是為了意識型態及政黨利益，再加上他有新創經驗，希望能推動教育改革、加強數位基礎建設、推動產業轉型，讓他的故鄉能夠迎接AI時代的挑戰，竭誠為西南屯的選民服務。
林岳龍說，他參與並投入政治幕僚以及基層服務工作前在大學任教，這些年來台灣政治發生許多重大改變，他身為中青世代一分子，認為應該重新檢視，面對少數網軍側翼極端且粗暴言行，有責任登高一呼號召、大刀闊斧調整，期望體現真正民主自由的真諦，找回人性真誠善良的美好一面。
温宗諭則指出，自己是土生土長在地彰化人，面對萬物齊漲、顛倒是非等國家問題，執政黨的立委皆無法為民眾喉舌，更無法為彰化帶來任何一絲建設與發展，自己本身具備農業文創、新創的社會經驗，身為在地青年為了下一代必須站出來，為國民黨光復這一席，後發先至，彰化值得更好。