Google大放送！Pixel 7 Pro現砍7500元 網笑：急清庫存
Google I/O 2023將在5/10舉行，除了公開更多新技術之外，外傳也可能會推出全新Pixel 7a 中階手機，但如果不是追求最新手機的人，Google即日起到4/7推出手機優惠，包含Pixel 7、Pixel 7 Pro和Pixel 6a，使用折扣碼最高可以省下7500元，價差超大，讓網友也忍不住吐槽：「是要清庫存？」
記者周淑萍/綜合報導
如果有訂閱Google (store.google.com) 優惠通知的用戶，這兩天應有收到來自Google Store寄送的專屬Pixel折扣碼，信件內容會有Pixel 7 Pro、Pixel 7和 Pixel 6a個人專屬折扣碼，結帳時輸入折扣碼Pixel 7 Pro、Pixel 7會有25％折扣，而Pixel 6a則有30%的折扣，其中最高折扣為Pixel 7 Pro 256GB版本，從原價29,990元，使用優惠碼折扣後價格為22,492元，價差高達7498元，預計從即日起到4/7都可使用。
4/7前，Pixel 系列3款機型共5規格優惠碼折扣後價格
- Pixel 7 Pro 128GB版本：原價26,990元，特價24,291元，優惠碼折扣為20,242元，價差6748元。
- Pixel 7 Pro 256GB版本：原價29,990元，特價27,291元，優惠碼折扣為22,492元，價差7498元。
- Pixel 7 128GB 版本：原價18,990元，特價17,091元，優惠碼折扣為14,242元，價差4,748元。
- Pixel 7 256GB 版本：原價21,990元，特價20,091元，優惠碼折扣為16,492元，價差5,498元
- Pixel 6a 128 GB版本：原價13990元，特價9990元，優惠碼折扣為9,793元，價差4,197元。