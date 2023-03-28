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兒童節玩到天黑！樂園「夜間延長」PK　劍湖山加碼放煙火

▲迎接連假，盤點全台遊樂園夜間延長營業資訊，劍湖山世界晚間還加碼煙火秀可看。（示意圖／劍湖山世界提供）
▲迎接連假，盤點全台遊樂園夜間延長營業資訊，劍湖山世界晚間還加碼煙火秀可看。（示意圖／劍湖山世界提供）

記者汪睿琦/綜合報導

這個週末就是清明兒童節連假，除了誘人的遊樂園優惠外，樂園也加碼延長營業時間讓遊客玩到爽。《NOWnews今日新聞》整理全台遊樂園「夜間延長營業」懶人包，其中劍湖山世界晚間還加碼煙火秀可以看，以下建議收藏，帶孩子們去玩時不怕玩得不盡興！

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📍麗寶樂園：兒童節期間園內探索世界白天有花車遊行、「雷雷奇幻歷險記」身歷其境的冒險旅程及寓教於樂「全新兒童秀」，相當適合闔家觀賞。此外，4/1(六)~4/4(二)更加碼延長營業時間至晚上8點，下午4點以後入園，雙人月光票只要499元，相當打原價票5折。

📍劍湖山世界：兒童連假期間（4/1-4/5）遊樂設施開放至下午5點半，園區營業時間到下午6點。園方也透露，特別在4/1（六）-4/4（二）於18：25在劍湖山世界的「花現幸福廣場」，特別加碼高空煙火秀，屆時家長們帶孩子們玩樂之餘，也別忘停下腳步看看精彩煙火秀喔。

▲麗寶樂園4/1(六)~4/4(二)更加碼延長營業時間至晚上8點，下午4點以後入園，雙人月光票只要499元，相當打原價票5折。（圖／麗寶提供）
▲麗寶樂園4/1(六)~4/4(二)更加碼延長營業時間至晚上8點，下午4點以後入園，雙人月光票只要499元，相當打原價票5折。（圖／麗寶提供）
▲劍湖山世界兒童連假期間（4/1-4/5）遊樂設施開放至下午5點半，園區營業時間到下午6點。（圖／劍湖山提供）
▲劍湖山世界兒童連假期間（4/1-4/5）遊樂設施開放至下午5點半，園區營業時間到下午6點。（圖／劍湖山提供）
📍義大遊樂世界：由於兒童節連假有橫跨到週末，園方表示「沒有特別為兒童節延長營業」，只有原訂週六本就延長至晚上8點。

📍小人國主題樂園：今年兒童節並沒有特別加開夜間延長，民眾可以把握白天營業時間09:00~16:30；遊樂設施開放時間10:00~16:00，享受整個兒童節！

▲義大世界「沒有特別為兒童節延長營業」，只有原訂週六本就延長至晚上8點。（圖／義大提供）
▲義大世界「沒有特別為兒童節延長營業」，只有原訂週六本就延長至晚上8點。（圖／義大提供）
▲小人國主題樂園表示今年兒童節並沒有特別加開夜間延長。（圖／小人國提供）
▲小人國主題樂園表示今年兒童節並沒有特別加開夜間延長。（圖／小人國提供）

兒童節全台樂園優惠懶人包！麗寶樂園、劍湖山99元暢玩

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