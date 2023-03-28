MLB／小熊綁住未來！三年續約主力內野手Hoerner

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Hoerner在今年5月才即將滿26歲，是小熊隊在2018年選秀首輪摘下的新秀，並於2019年就登上大聯盟，是前冠軍教練Joe Maddon在小熊時期帶的最後一批球員。
根據報導，這紙三年合約總價為3500萬美元(約10.6億台幣)，休賽季小熊才與Hoerner達成一年252.5萬美元(約台幣7660萬)的合約避免薪資仲裁，而這份續約同時涵蓋了Hoerner的後兩年仲裁年，並在他30歲這年有進入自由球員市場試水溫的機會。
去年賽季Hoerner的出賽數得到爆炸性的增加，單季135場出賽，比2021賽季的出賽數增加了近三倍，打出了生涯最多的135支安打、其中有22支二壘安打以及10支全壘打，打回55分打點還跑出20次盜壘成功，打擊三圍是.281/.327/.410。
跟Hoerner的這筆續約，同時也是小熊隊在2019賽季續約投手Kyle Hendricks以及工具人David Bote後，再次與陣中好手續約成功，此前小熊想與球隊中主力球員包含Javier Báez、Kris Bryant、Anthony Rizzo提前續約但都未果，最終三人都被交易到其他球隊。
小熊生涯多在游擊防區出賽的Hoerner，因為球團休賽季以一份七年大約迎來明星游擊手Dansby Swanson，所以新賽季Hoerner將會多以二壘手身份出賽，目前他在職業生涯共有68場擔任二壘手的紀錄，守備率為.986。