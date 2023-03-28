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MLB／小熊綁住未來！三年續約主力內野手Hoerner

▲芝加哥小熊續約主力內野手Nico Hoerner（圖／美聯社／達志影像）
▲芝加哥小熊續約主力內野手Nico Hoerner（圖／美聯社／達志影像）

記者簡名杉/綜合報導

芝加哥小熊隊可以說是休賽季操盤最勤勞的球隊之一，並靠著補強，在春訓期間打出優異戰績，今天小熊再做出操盤動作，開出一張三年合約續約陣中的年輕主力內野手Nico Hoerner，綁住球隊未來。

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Hoerner在今年5月才即將滿26歲，是小熊隊在2018年選秀首輪摘下的新秀，並於2019年就登上大聯盟，是前冠軍教練Joe Maddon在小熊時期帶的最後一批球員。


根據報導，這紙三年合約總價為3500萬美元(約10.6億台幣)，休賽季小熊才與Hoerner達成一年252.5萬美元(約台幣7660萬)的合約避免薪資仲裁，而這份續約同時涵蓋了Hoerner的後兩年仲裁年，並在他30歲這年有進入自由球員市場試水溫的機會。


去年賽季Hoerner的出賽數得到爆炸性的增加，單季135場出賽，比2021賽季的出賽數增加了近三倍，打出了生涯最多的135支安打、其中有22支二壘安打以及10支全壘打，打回55分打點還跑出20次盜壘成功，打擊三圍是.281/.327/.410。


跟Hoerner的這筆續約，同時也是小熊隊在2019賽季續約投手Kyle Hendricks以及工具人David Bote後，再次與陣中好手續約成功，此前小熊想與球隊中主力球員包含Javier Báez、Kris Bryant、Anthony Rizzo提前續約但都未果，最終三人都被交易到其他球隊。


小熊生涯多在游擊防區出賽的Hoerner，因為球團休賽季以一份七年大約迎來明星游擊手Dansby Swanson，所以新賽季Hoerner將會多以二壘手身份出賽，目前他在職業生涯共有68場擔任二壘手的紀錄，守備率為.986。

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