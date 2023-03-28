兇手找到了！逃脫狒狒成「獵槍下亡魂」　致命部位在這裡

擺拍狒狒惹議！盧紀燁遭起底：KTM農青、曾幫韓國瑜助選

▲ 盧紀燁於2015年以「科技農夫」的身分，到國民黨中常會演講，並與國民黨主席朱立倫合照。（圖／翻攝國民黨臉書）
▲ 盧紀燁於2015年以「科技農夫」的身分，到國民黨中常會演講，並與國民黨主席朱立倫合照。（圖／翻攝國民黨臉書）

記者林盈君／綜合報導

流浪狒狒遭槍擊身亡！昨（27日）下午，東非狒狒於桃園圍捕時，不幸遭獵槍擊中左胸斃命。而事後，桃園市農業局專委盧紀燁抓著捕網擺拍狒狒，甚至說出「幫我拍一張，我要給我女兒看」，引發網友熱議，輿論發酵之後，盧紀燁雖然在臉書上PO文解釋，但仍無法平息眾怒，臉書也急忙關閉。

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經網友起底，發現盧紀燁與桃園市長張善政交情甚好，被延攬到桃園市農業局任職；另外，民進黨桃園市議員余信憲更爆料，盧紀燁曾幫韓國瑜助選，是韓國瑜的青農代表，現在在桃園市政府領著每月近7萬的薪水。而網友也挖出，盧紀燁於2015年以「科技農夫」的身分，到國民黨中常會演講，並與國民黨主席朱立倫合照。

▲桃園市農業局人員今（27）日在楊梅富岡國中一帶，捕獲逃脫的東非狒狒。（圖／翻攝畫面）
▲昨（27日）下午，東非狒狒於桃園圍捕時，不幸遭獵槍擊中左胸斃命。（圖／翻攝畫面）
據了解，盧紀燁以臉書名「冬雨晴」發文，表示「生命是一場震撼教育，猿起猿滅，沒有特別高興，也沒有特別難過」，強調已經連續4天沒有休息，並指出「願祢不要逃脫，我也不要追祢」等語。不過該發文遭眾多網友灌爆，盧紀燁也隨即關閉臉書。對此，桃園市政府農業局發出聲明，表示未能及時發現狒狒受傷情況，現場同仁也做出不恰當的拍照行為，農業局須深刻檢討，並致上最深的遺憾之意。

而針對狒狒之死的意外，桃園市長張善政指出，發生如此出乎意料之外的結果深感遺憾，也必須對同仁未能展現對生命的尊重，向外界致歉。農業局場陳冠義則表示，後續包含個人及同仁都會接受調查，相關部分會送考績會做懲處，農業局會全力配合調查，釐清前因後果。

▲東非狒狒逃亡16日後中槍不治，賴品妤痛批桃園市府過程中好大喜功、荒腔走板。（圖／林務局提供）
▲東非狒狒逃亡16日後中槍不治。（圖／林務局提供）

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