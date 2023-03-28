第一手試吃！必勝客「納豆披薩」開箱：臭到想問候三媽
香菜披薩、納豆披薩2選1，你選哪一道？回敬日本必勝客上周推出的「香菜披薩」，台灣必勝客當時就預告：「只是加個香菜就大驚小怪，台日交流下周出菜。」前幾日許多門市更掛上紅布條，引起民眾高度好奇。正解揭曉，台灣必勝客還真推出「納豆披薩」，《NOWnews今日新聞》在開賣首日搶先開箱，看看是香還是臭。
記者黃韻文/綜合報導
日本必勝客上周推出「香菜披薩」，不只成功引爆話題，還飄洋過海燒到台灣來。而台灣必勝客數日前就在許多門市掛上紅布條：「三媽，對不起我臭了」、「日本最黏食物黏在嘴裡，牙醫幫幫我」、「最近常聞到一股特別味道」，眾人紛紛猜測新口味食材應是納豆，果不其然，必勝客今（28）日便正式宣布推出「納豆披薩」，單點售價399元。
必勝客表示，這次用日式綠茶、納豆、日本壽司米，將3者先做成納豆烤茶飯，再搭配納豆與起司的加乘牽絲效果，另加上章魚、花枝、蟹肉棒等海鮮食材，最後澆淋山葵照燒醬、撒上粉色櫻花蘿蔔片，由內到外都充滿日本元素。
《NOWnews今日新聞》搶先試吃新品「櫻滿開 納豆海鮮丼比薩」，點餐時連可愛店員都坦言，因為害怕納豆，所以還沒吃過，更告訴記者：「你是第一個點的。」至於滋味如何，開蓋瞬間的確有到日本賞櫻的憧憬，但讚嘆美景的時刻沒有太久，緊接就是撲鼻而來濃郁的臭味。拿起一片用力近聞，直覺反應真的會脫口說髒話。勇者同事入口後直言，唯一優點是「聞起來臭、吃起來香」。
細看披薩用料，雖然澎派，但其實找不太到納豆在哪裡。米粒口感吃來獨特，幾乎靠照燒醬甜甜的滋味在撐場，加上生蔥的辛味，味道之複雜讓人不禁皺眉。多人試吃後幾乎是一致共識：「味道怪怪的」、「吃起來像海鮮口味加媽媽要清冰箱的口味」、「幾乎都是蔥的味道，全混在一起」，也有人捧場：「好臭！但是越嚼越香。」