實境瘋3／真人秀任務用心鋪梗　詹仁雄：這不是拍紀錄片

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《來吧！營業中2》以結合美髮、美體與酒水部門的複合式沙龍經營為主題，當初製作公司「金星娛樂」找了很多間店面，也曾想過重蓋一間店，後來謹慎評估之後，認為東區沙龍林立，堪稱美髮業的一級戰區，最後選定眾多明星超愛的「Flux Reel boutique」開業，打造「星之沙龍」，在店家的休假日錄製節目，由於謝金燕本身也是該髮廊的忠實顧客，同事還開玩笑說店裡有根柱子是她捐的。
既然是追求美感的髮廊，成員挑選上希望營造俊男美女的和諧畫面，參與嘉賓包括製作公司TVBS的藝人修杰楷、楊銘威，林莎，金星的《原子少年》蔡朕、孟維，詹仁雄更強力推薦謝依霖加入，畢竟台灣女諧星稀少且珍貴，謝依霖在《營業中2》展現活潑個性，在緊張的開業氛圍中，增添不少歡樂氣氛，她事前也很用心去知名按摩店實習，除了力道、技巧獲好評，甚至說起身體穴位頭頭是道，看得出來很用心。
裝設30台攝影機 剪接堪稱浩大工程
接續《營業中》這個打響名號的招牌，第二季壓力不小，另一製作人李國強也透露，這次節目困難之處，在於髮廊規模很大，為了控管預算，工作人員一人身兼多職，加上拍攝機數高達30幾台，光是GoPro就有20台，每集錄製影片容量高達好幾TB，剪輯師必須花費很多時間釐清故事線，儘管最近實境節目如雨後春筍出現，他認為要努力同中求異，找出自己的特色。
而謝金燕堪稱節目的最大驚喜，除了跨年節目，幾乎很少見她出現在綜藝節目裡，詹仁雄透露是老婆的建議給了靈感，才決定試探謝金燕的意向，原以為初次見面，她會委由經紀人出面談，沒想到是謝金燕本人現身。經過多次討論，想要嘗鮮的她破例接下藝術總監的大任，被問打動姐姐的祕訣是什麼？詹仁雄笑說自己做了綜藝30年，謝金燕算是從小看自己節目長大的，誠意與信任讓她難得重出江湖，她對節目幾乎沒有特殊要求，超高配合度也讓製作單位讚不絕口。
來賓眾星雲集 緋聞情侶同框炒熱話題
《來吧！營業中2》每集都會排定任務給成員，包括不同的客人類型、美髮項目、預定離開時間，考驗他們的應變能力，即使是預約制，仍是一場跟時間賽跑的挑戰，包括使命必達的餐食要求，幾乎讓所有成員「剉著等」，第一集就邀來王子的鐵粉，讓偶像盡情揮灑創意，沒有讓吳依霖動刀協助，後續還會排定藝人挑戰為新人打造婚紗造型，甚至當起行動髮廊到外面拉客、讓顧客自行決定價錢，增加臨場真實感。
而詹仁雄在娛樂圈人脈超廣，《營業中2》的飛行嘉賓眾星雲集，包括「貴婦團」林志穎太太陳若儀、陶喆太太Penny，還有楊銘威的太太方志友、王子的緋聞對象郭雪芙，都為節目增添不少話題，詹仁雄透露，之後還會有王淨、王柏傑、曹佑寧等人，完全不避諱當紅的緋聞對象出現。
李亞萍意外造訪 觀眾見「這一幕」噴淚
他笑說：「因為沒有腳本，所以要懂得突襲藝人，讓他們做出在別的節目沒做過的事」，包括他當場要求陳若儀跳林志穎的招牌歌曲《不是每個戀曲都有美好回憶》、在方志友來訪的那天開玩笑買來離婚證書鬧這對夫妻，當時氣氛一度尷尬，還好謝金燕出面緩頰，撕掉離婚證書，結束一場鬧劇；也有客人要求要吃龍蝦，讓身經百戰的詹仁雄一度傻眼，不過他有信心成員都是藝人，懂得製作單位需要做效果的苦心。
不過，節目裡也有意外驚喜，由於「星之沙龍」店址本來就是知名髮廊，錄製過程經常遇到明星上門，余天老婆李亞萍登門送禮給設計師時，無預警見到已故好友豬哥亮的女兒謝金燕，故人重逢分外熟悉。李亞萍談起剛過世的女兒余苑綺淚流不止，至今一次都沒有夢到女兒，走不出喪女之痛，直呼「叫我怎麼放得下」，讓愛哭的謝金燕也瞬間噴淚，趕緊安慰長輩，勉勵對方走出人生低潮。這段出乎預期的見面讓觀眾最為感動，跟著他們掉淚，還惋惜地說「老朋友見面真的受不了」、「真該留她下來做髮型啊」、「令人鼻酸，我眼淚瞬間飆出來」、「我淚崩了，真情流露，誰看了都受不了，這是演戲也演不出來，希望大家都要好好的」、「這集節目我最喜歡的一段」。