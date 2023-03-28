《超級瑪利歐》送你玩環球影城 全台7大打卡景點一次看
《超級瑪利歐兄弟》電影版改編自最受歡迎同名電玩遊戲，女星安雅泰勒喬伊負責配音的碧姬公主，是蘑菇王國精明能幹的統治者，當大魔王庫巴率領他的邪惡軍團，打算摧毀蘑菇王國，碧姬公主為了捍衛她的家園，和瑪利歐一起踏上一場驚險刺激的冒險旅程。現在只要到指定打卡點，秀出電影票票根拍照上傳，就可以抽「日本環球影城入場券」。
記者黃雅琪/綜合報導
為碧姬公主配音的《后翼棄兵》女星安雅泰勒喬伊興奮道：「當我得到扮演一個受到全球死忠粉絲喜愛的角色，真的是超開心的，但是我有機會能夠更深入塑造這個角色，並且讓她成為這個故事的大英雄，更是讓我感到非常興奮。」
安雅泰勒喬伊表示：「碧姬公主重新定義了身為一位公主代表了什麼，因為她能夠掌控自己的命運，她並不是一個柔弱無助的落難公主，更不需要一名白馬王子來英雄救美，她根本就不需要任何人來拯救她。她也是一名充滿動力和決心的領導者，非常關心蘑菇王國並希望大家都受到最好的照顧。當看完這部電影，我真的受到很大的啟發，內心想說：『我也希望能夠變成跟她一樣的人』」。
即日起只要至全台任一《超級瑪利歐兄弟》電影版主題陳列打卡點（台北信義威秀影城、台北京站威秀影城、信義遠百A13，1樓北面廣場、台中站前秀泰S1館廣場、台中大遠百威秀影城、高雄夢時代秀泰），拿出你的《超級瑪利歐兄弟》電影版預售或首輪電影票票根，與上述兩項合照並上傳至環球影片粉絲專頁的活動區留言（可合併照或分開照），就有機會獲得日本環球影城入場券乙張。《超級瑪利歐兄弟》電影版4月5日全台熱映。