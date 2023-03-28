特企／歌林新品展示會　歡慶60共創簡單幸福

憶聲電子董事長彭亭玉表示，今年是歌林睽違兩年盛大舉辦感恩酒會，非常感謝全台各地不辭辛勞前來參與這場盛會的嘉賓。歌林期許新的一年，能如同九天民俗技藝團，致力於創新與突破，持續為家電產業注入新活力。
憶聲電子歌林事業部總經理彭秀雲表示，歌林今年商品陣容堅強，預計推出全新系列QLED液晶顯示器，除了保有原系列LED的4K HDR、Dolby VISION等功能，更將NTSC色域提升最高32%，呈現更細膩豐富的色彩表現。
汰舊換新節能補助一月開跑，凡購買一級能效冷氣或冰箱，並汰換家中舊機，最高可獲得退稅和節能補助5000元。總經理彭秀雲強調，歌林變頻分離式全系列皆符合CSPF一級效能規範，更採用Inverter智能變頻，可自動偵測室內溫度，快速調節到最舒適溫度。另有一對多系列，可視不同空間彈性搭配室內機。
後疫情時代，宅經濟持續發威，冰箱因而扮演儲藏食物的靈魂角色，歌林冷凍櫃系列推出大容量直式與臥式兩種選擇，直式易拿取、臥式更保冷，消費者可視自身需求，挑選一款兼具實用與質感的美型冷凍櫃，為居家空間增添美感。「簡單的幸福」是歌林近年的品牌新主張，期許透過簡單易操作的智慧家電，成就消費者的幸福，未來歌林也將持續推出更多優質家電，陪伴臺灣人走向下一個精彩60年。
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