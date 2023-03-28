槍殺狒狒獵人千字文揭真相！發3點聲明：農業局完全知情

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首先我想還原事情的經過。
我在3月27上午10點多接到新竹縣政府農業處廖先生連繫，表示因為狒狒距離新竹縣境很近，擔心跑到新竹，希望我能協助圍捕。新聞有報導，大家都知道圍捕現場在富岡，因為我們剛好在湖口，距離很近，才兩三公里，就到現場去，這時大約上午11點。
現場有桃園市政府農業局的人員、六福村的獸醫等等，但他們都是穿便服，不知道誰是誰，我有告知對方我是在林務局這邊做外來種移除的人，也有告知對方我們使用的是自製獵槍，一開下去可能就沒辦法了，這我都有說。而且我們的車上面也有貼標示，他們的人還有特別看一下，知道我們是移除外來種的獵人。
我們跟他們一起作業三至四個小時，都有桃園農業局的人在一旁。下午3:20左右，對我下令開槍的是自稱為農業局的人，所以我一直以為是，直到後來到警局做筆錄，才知道他是六福村的獸醫。
27日下午當時，我們把狒狒圍在一個地方，在一個水溝那邊，我有派我自己的人去裡面，但我們沒有開槍，後來是把狒狒趕去新聞拍到的那個民宅那邊，三把麻醉槍都已經射擊出去，我不知道他們是農業局還是哪裡的獸醫，有的又說是來支援的。我的槍上面有槍燈，因為是在陰暗處，我就把槍燈打開看，然後我不確定是不是狒狒，那個後來才知道是六福村的年輕人就拿木頭給我，我就丟一下，然後也沒反應，我就又多照了一下，狒狒突然吼叫，然後牠就一下子跳上屋頂那邊，準備往上爬，要鑽出那個洞，然後我就跟那個人說：「欸！快點！」他跟我說麻醉沒有針了，然後他說：「你就開槍啦！」然後我就開了，就這樣結束了。
然後更多人進來，其中農業局那個高高的人說「全部都閉嘴」，然後他們人員叫我們先走，我們就先走了。後來進來的人並不知道是我開的槍，但叫我開槍的年輕人和那個高高的人都知道。
下午5:39處理完之後，是桃園市政府的一位小姐打電話給我，叫我過去富岡派出所做筆錄。若農業局不知道我們這「另一組人馬」的存在、不清楚我們是誰，又怎麼會有我的電話？
對於狒狒的死亡，我深感遺憾，實在因為收到指令，且當時現場人員眾多，狒狒受到圍捕性情兇猛，我也擔心獸醫、現場人員和圍觀民眾受傷，才在一旁獸醫要求下擊發獵槍。
因此，我也想告訴大家我所知道的真實情況，並聲明以下三點：
1. 我在圍捕現場是與桃園市政府農業局一起行動的，他們也完全知情。
2. 我並非擅自擊發獵槍，是認為該位獸醫是農業局人員，因此聽命開槍。
3. 現場情況混亂，狒狒隨時可能傷及民眾，因此我在當下決定聽命開槍，也在此深表遺憾與歉意。
另外，獵人在偵訊時也向警方供稱，當下因擔心狒狒會有攻擊民眾的行為，才會在經過「六福村」人員同意的情況下扣動板機；對此，六福村也發布3點聲明回應，強調同仁在聽到槍聲後，才進入狒狒躲藏區域，並無獵人所謂的「同意開槍」一事，後續將對該名獵人提出告訴。
六福村聲明如下：
1.六福村自接到狒狒脫逃事件，都全力協助桃園農業局進行抓捕作業，昨日如農業局專門委員盧紀燁說明，抓補狒狒後發現狀態不好才緊急徵詢六福村獸醫帶回六福村協助急救，非部分媒體指稱園區強行帶走。
2.六福村一直秉持著動物保育原則，六福村全程亦皆攜帶專業麻醉器材及獸醫隨行,以確保動物追捕安全，且追捕區域屬於桃園市管轄，園方全程配合桃園市農業局安排指揮，故不清楚是由哪個單位安排獵人持獵槍跨區加入追捕。
3.對於獵人指控由六福村員工授權同意才開槍之說明，六福村嚴正聲明，六福村同仁在現場聽到槍聲後才進入狒狒躲藏區域，並無同仁對獵人提出同意開槍指示之說明，基於保護員工及捍衛六福村保護動物之聲譽,六福村會對獵人提出法律告訴。
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