2023年美容外科的新趨勢

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- 上眼皮：雙眼皮手術仍然是單眼皮人仕的入門款，但是疫情當中口罩蓋著， 眼神代替臉孔成為顏值的標誌。健康、明朗、會笑的眼睛，普受歡迎，沒有人能容忍泡腫的眼皮，因而微創的雙眼皮手術，只會微腫的眉下或眉上拉提手術，疤痕容易掩藏，可以治療眼皮鬆弛，對抗眼尾下垂，正在流行。
- 下眼皮：迅速恢復、短時間消腫、控制後遺症、達到消除眼袋兼有中臉拉皮的眼袋手術當道。80%醫師主張經由結膜手術，如果眼皮鬆弛，才加上外開切除眼皮，20%醫師仍然堅持傳統眼皮外開手術。淚溝以及眼周的老化；70%的醫師同意應以自體脂肪(內含幹細胞)作充填，下眼皮的細紋則建議以奈米自體脂肪治療。專家提醒眼周的補脂〝少即是多〞，過多的填脂是災難，困難矯治。
- 拉臉手術：內視鏡拉額頭被肉毒桿菌取代，數目減少50%，相反的太陽穴拉提、二側臉頰拉提、頸部拉提，隨著人口老化逆勢上升。拉臉手術由於術後腫脹瘀青，臉部變形恢復期長，很多病人聞之卻步。巴西的安德烈醫師提倡的止血網；將臉皮與筋膜網狀縫合48小時，幾乎100%防止了上述的併發症。預期在2023年會有更多醫師採納。拉臉變成〝微創〞手術。
- 抽脂以及體雕：仍然是最受歡迎的美容手術，新趨勢朝向減少流血，雕出肌肉線條。同時提供能量，促進皮膚收縮，改善鬆弛。至於拉肚皮手術，新趨勢是減少傷疤，肚皮筋膜之前左右摺縫，強調腰圍，現在加入上下摺縫，減小腹腔體積，避免過長的皮膚疤痕。之前的拉肚皮手術，為了保留肚臍，皮瓣鋪平受到限制。新的趨勢，肚臍用局部組織重建，腹部皮瓣可以充分拉緊，外觀大大改善！
- 隆乳：美國整形外科醫學會2022年5月宣佈，光滑面義乳筋膜下隆乳是今後的趨勢。
(作者：林靜芸 醫師）
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57099
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