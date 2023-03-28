普發6000元加碼抽百萬現金！蔣萬安：3/30對外完整宣布

「全民共享普發現金6000元」22日起開放「登記入帳」線上登記，最快4月6日就可領到現金6000元，為振興台北市經濟，希望大家都來台北市消費，台北市政府將於30日上午舉行記者會，說明加碼抽百萬現金方案。 我是廣告 請繼續往下閱讀 台北市產業發展局長陳俊安今（28）日表示，中央發放現金6000元，市府已提早準備振興活動，詳細方案將會在30日正式公布，產發局規劃日日抽、週週抽、月月抽及總抽獎等活動，「只要在台北買東西就可以抽大獎」。台北市長蔣萬安今日下午出席智慧城市展，會前受訪被問到加碼抽百萬現金一事，蔣萬安表示，其實市府都已經有規劃，後天會有記者會完整向大家說明，主要是要疫後大力振興經濟，配合中央政府發現金6000元的方案，希望大家都能來台北消費。媒體問加碼抽百萬現金將首度動用第二預備金，蔣萬安表示，最重要是要振興經濟，不只是帶動觀光、旅遊、交通、住宿、夜市，全面幫助北市經濟提升最重要。更多「稅金超徵普發六千」相關新聞。普發現金線上登記開跑 盧秀燕：領到捐出作公益台南88槍擊案主嫌落網 黃珊珊批：藍綠一起沈淪貪腐結構雙英出訪撞期！柯文哲稱絕非巧合：怕各幹各的成政治危機蔣萬安撒幣推動政策 柯文哲：潮水退就知誰沒穿褲子