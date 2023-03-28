MLB／紅襪棄Dalbec選張育成　美媒分析主因為「功能性」

我是廣告 請繼續往下閱讀
文中指出，雖然Dalbec在春訓中有不錯的表現，敲出了幾支全壘打，長打率達到.510，春訓期間擔任游擊手也有聲有色，但紅襪與張育成簽下的是一紙「大聯盟合約」，紅襪需要一位經驗豐富的內野中線球員，以填補休賽季從堪薩斯皇家交易來的游擊手Adalberto Mondesi接受膝蓋手術缺賽的空缺，雖然張育成缺席了春訓，還因為簽證問題較晚報到，但紅襪已經十分了解張育成實力，並不需要擔心太多。
最近四個賽季，張育成充分展現出他的內野守備能力，不只內野的所有守備位置都能擔任，在守備上的進階數據還表現得十分優異，同時張育成的速度及強勁擊球率也都展現了他的「功能性」，並且比起Dalbec來說，張育成的經驗豐富，還是位「正統」的內野中線選手，能夠為紅襪的內野防區帶來支援，最後還提到，在本屆經典賽張育成代表台灣出賽，他也有非常出色的表現。
「我對於在打擊方面的狀態非常有信心，希望我能保持火燙的狀態並且持續表現」張育成在向紅襪報到時受訪表示，但這並不代表張育成的位置非常穩固，因為他上季分別效力了四支不同球隊，其中兩支是季後賽等級的隊伍，卻都沒能長期留在球隊陣中，代表他還是有些不足，對於張育成來說，紅襪隊可能只是將他當成Mondesi缺賽期間的替代品，等到Mondesi在幾星期後回歸時，他在球隊中的位置可能就會更加危險，必須要有足夠好的表現才能被球隊留下。