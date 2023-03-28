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兒童節吃到飽好康！小孩Buffet免費　身高體重抵大人餐費

▲各大飯店Buffet發動兒童節優惠，除了免費請孩子用餐，六福萬怡推出小孩身高體重現抵餐費。（圖／六福萬怡提供）
▲各大飯店Buffet發動兒童節優惠，除了免費請孩子用餐，六福萬怡推出小孩身高體重現抵餐費。（圖／六福萬怡提供）

記者汪睿琦/綜合報導

兒童節除了帶孩子玩爆各大樂園、景點，全家一起吃Buffet也很享受。《NOWnews今日新聞》盤點全台各大飯店兒童節好康，凱達大飯店12歲以下免費吃館內百宴自助餐廳，6歲以下還有機會拿到價值千元的韓國知名品牌玩具積木組；寒舍艾美酒店探索廚房也祭出兒童用餐免費，加贈時下最受歡迎的史萊姆玩具；還有六福萬怡酒店發起小朋友身高體重現抵爸媽餐費的活動，以下超狂優惠懶人包趕緊收藏。

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📍凱達大飯店
4月份凡12歲以下兒童跟隨1位家長前來吃午、晚餐（成人須付全額餐費），寶貝即可享免費用餐，與平時用餐費用約打7折（平日一大一小特價1012元，原價1452元；假日一大一小特價1242元；原價1782元），可一次吃到超萌「表情包」餐點，包準連大人都童新噴發。

更幸福的是，4/1～4/5期間百宴自助餐廳也推出「兩人同行，第二人半價」優惠活動，6歲以下用餐有機會拿到「Plafarm認知學習教玩具」積木教玩具補充包，限量100組，要拿要快！

除了餐飲專案，在4月份平日入住專案客房（每天限量10組），每房只要2988元起，更享免費升等至家庭3人房，如果有家中有兩位寶貝，4人房只要再加價1000元起。另外，入住專案客房，小朋友也有機會拿到「Plafarm認知學習教玩具」積木教玩具一組，免費好禮僅限量80組！各位家長們可要拚手速囉。

▲4月份凡12歲以下兒童跟隨1位家長去凱達大飯店百宴自助餐廳吃午、晚餐（成人須付全額餐費），寶貝即可享免費用餐。（圖／凱達提供）
▲4月份凡12歲以下兒童跟隨1位家長去凱達大飯店百宴自助餐廳吃午、晚餐（成人須付全額餐費），小孩即享免費用餐。（圖／凱達提供）
▲專案每房贈送市價千元以上之有30多年歷史的韓國6歲以下用餐有機會拿到「Plafarm認知學習教玩具」積木教玩具補充包，限量100組，要拿要快！（圖／凱達提供）
▲6歲以下用餐有機會拿到價值千元的韓國品牌「Plafarm認知學習教玩具」積木教玩具補充包。（圖／凱達提供）
📍寒舍艾美酒店
4/1~4/4兒童節連假期間，寒舍艾美酒店祭出凡一位成人攜帶一位兒童至探索廚房自助餐廳享用午餐、下午茶、晚餐，兒童直接免費吃（成人則需另付1290元加一成餐費），消費滿12000元再加贈「GAGA史萊姆實驗豪禮組」，數量有限，送完為止。

另外，在寒舍食譜中餐廳凡用餐發票金額單筆達6,000元，則贈「史萊姆怪獸課程85折優惠券」1張，家長們可帶家中寶貝至誠品信義店、SOGO天母店與台中廣三SOGO店使用。

▲4/1~4/4兒童節連假期間，寒舍艾美酒店祭出凡一位成人攜帶一位兒童至探索廚房自助餐廳享用午餐、下午茶、晚餐直接免費吃。（圖／寒舍艾美提供）
▲4/1~4/4兒童節連假期間，寒舍艾美酒店祭出凡一位成人攜帶一位兒童至探索廚房自助餐廳享用午餐、下午茶、晚餐直接免費吃。（圖／寒舍艾美提供）
▲用餐消費滿12000元再加贈「GAGA史萊姆實驗豪禮組」，數量有限，送完為止。（圖／寒舍艾美提供）
▲用餐消費滿12000元再加贈「GAGA史萊姆實驗豪禮組」，數量有限，送完為止。（圖／寒舍艾美提供）
📍新板希爾頓酒店
新板希爾頓酒店於4月份（4/1~4/30）推出超值親子優惠活動歡慶一整個月，像是館內二樓悅．市集全日自助餐廳推出限定兩大一小用餐享6~11歲孩童免費優惠，一家三人同行優惠2,156元（等同於原價8折），現場還有自動棉花糖機可以自己動手做棉花糖，好吃又好玩。

位於三樓的青雅中餐廳則推出「手推彈珠台」，現場內用消費滿2500元則可玩一次，最大獎有機會抽中招牌價值2280元的「嫣紅鵝」半隻二吃！

▲悅．市集全日自助餐廳推出限定兩大一小用餐享6~11歲孩童免費優惠，一家三人同行優惠2,156元（等同於原價8折）。（圖／新板希爾頓提供）
▲悅．市集全日自助餐廳推出限定兩大一小用餐享6~11歲孩童免費優惠，一家三人同行優惠2,156元（等同於原價8折）。（圖／新板希爾頓提供）
▲悅．市集全日自助餐廳現場還有自動棉花糖機可以自己動手做棉花糖，好吃又好玩。（圖／新板希爾頓提供）
▲悅．市集全日自助餐廳現場還有自動棉花糖機可以自己動手做棉花糖，好吃又好玩。（圖／新板希爾頓提供）
📍六福萬怡酒店
館內的敘日全餐廳搶攻兒童節商機，推出「長高高，省荷包」快閃活動，4/1至4/5凡兩位成人攜帶一位12歲以下孩童享用午餐、晚餐，小朋友直接免費吃。值得一提的是，本次活動大人餐費竟可以「小孩身高體重數字」折抵，等於家中寶貝越是頭好壯壯，家長越便宜吃飯店星級好料！

▲4/1至4/5凡除了12歲以下小朋友直接免費吃外，本次活動大人餐費還可以「小孩身高體重數字」折抵。（圖／六福萬怡提供）
▲4/1至4/5凡除了12歲以下小朋友直接免費吃外，本次活動大人餐費還可以「小孩身高體重數字」折抵。（圖／六福萬怡提供）

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